Capítulo 16 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 16 'Efé', novela turca de Caracol. La mujer acompañó a Alí al hotel y después de eso partió a su casa, pero los detectives que Sule contrató les tomaron fotos y las publicaron en el periódico de la ciudad. Hassan quiere vengarse.
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44:42 min
EFÉ - Capítulo 16: Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
44:40
Capítulo 15
Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
44:34
Capítulo 14
Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando
44:31
Capítulo 13
Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo
44:42
Capítulo 16
Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
Capítulo 16 EFÉ: Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
La mujer acompañó a Alí al hotel y después de eso partió a su casa, pero los detectives que Sule contrató les tomaron fotos y las publicaron en el periódico de la ciudad. Hassan quiere vengarse.