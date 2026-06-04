Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticiero del senado
Cabas y Johana Bahamón
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 16 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 16 'Efé', novela turca de Caracol. La mujer acompañó a Alí al hotel y después de eso partió a su casa, pero los detectives que Sule contrató les tomaron fotos y las publicaron en el periódico de la ciudad. Hassan quiere vengarse.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:42 min
plantilla 1280 x 720 (2) (1).png
EFÉ - Capítulo 16: Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
efé (2).png
44:40
Capítulo 15
Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
efé.png
44:34
Capítulo 14
Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando
plantilla 1280 x 720 (1).png
44:31
Capítulo 13
Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo
plantilla 1280 x 720 (2) (1).png
44:42
Capítulo 16
Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal

Capítulo 16 EFÉ: Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal

La mujer acompañó a Alí al hotel y después de eso partió a su casa, pero los detectives que Sule contrató les tomaron fotos y las publicaron en el periódico de la ciudad. Hassan quiere vengarse.

Por: Caracol Televisión
|
efé (2).png
44:40
Capítulo 15
Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
efé.png
44:34
Capítulo 14
Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando
plantilla 1280 x 720 (1).png
44:31
Capítulo 13
Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo
efe.png
44:35
Capítulo 12
Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación
efé.png
44:34
Capítulo 11
Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño
plantilla 1280 x 720.png
44:37
Capítulo 10
Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça
plantilla 1280 x 720 (2) (1).png
44:42
Capítulo 16
Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal