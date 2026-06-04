Capítulo 16 EFÉ: Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal

Capítulo 16 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 16 'Efé', novela turca de Caracol. La mujer acompañó a Alí al hotel y después de eso partió a su casa, pero los detectives que Sule contrató les tomaron fotos y las publicaron en el periódico de la ciudad. Hassan quiere vengarse.