Capítulo 39 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 39 'Efé', novela turca de Caracol. La visita termina mal por culpa de Alí Kemal y Efé vuelve a la mansión, pero algo dentro de él cambió al descubrir la verdad. Mientras tanto, Murat sale de prisión y su compañero de celda lo agrede.
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44:31 min
EFÉ - Capítulo 39: tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre
44:33
Capítulo 38
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
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Capítulo 37
Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres
44:33
Capítulo 34
Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
44:31
Capítulo 39
tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre
Capítulo 39 EFÉ: tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre
La visita termina mal por culpa de Alí Kemal y Efé vuelve a la mansión, pero algo dentro de él cambió al descubrir la verdad. Mientras tanto, Murat sale de prisión y su compañero de celda lo agrede.