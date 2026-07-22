44:31 min EFÉ - Capítulo 39: tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre 44:33 Capítulo 38 Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres 44:33 Capítulo 37 Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres 44:33 Capítulo 34 Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat 44:31 Capítulo 39 tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre

Capítulo 39 EFÉ: tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre La visita termina mal por culpa de Alí Kemal y Efé vuelve a la mansión, pero algo dentro de él cambió al descubrir la verdad. Mientras tanto, Murat sale de prisión y su compañero de celda lo agrede.