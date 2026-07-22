Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 39 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 39 'Efé', novela turca de Caracol. La visita termina mal por culpa de Alí Kemal y Efé vuelve a la mansión, pero algo dentro de él cambió al descubrir la verdad. Mientras tanto, Murat sale de prisión y su compañero de celda lo agrede.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:31 min
plantilla 1280 x 720 (9).png
EFÉ - Capítulo 39: tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
44:33
Capítulo 38
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
plantilla 1280 x 720 (2).png
44:33
Capítulo 37
Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres
plantilla 1280 x 720 (11).png
44:33
Capítulo 34
Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
plantilla 1280 x 720 (9).png
44:31
Capítulo 39
tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre

Capítulo 39 EFÉ: tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre

La visita termina mal por culpa de Alí Kemal y Efé vuelve a la mansión, pero algo dentro de él cambió al descubrir la verdad. Mientras tanto, Murat sale de prisión y su compañero de celda lo agrede.

Por: Caracol Televisión
|
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
44:33
Capítulo 38
Alí Kemal debe aceptar la orden del juez y el niño pasa un día con sus padres
plantilla 1280 x 720 (2).png
44:33
Capítulo 37
Hassan se entera de que la corte autorizó que Efé esté con sus padres
plantilla 1280 x 720 (11).png
44:33
Capítulo 34
Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
plantilla 1280 x 720 (8).png
44:32
Capítulo 35
El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
plantilla 1280 x 720 (4) (1).png
46:49
Capítulo 34
Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres
plantilla 1280 x 720 (4).png
44:21
Capítulo 33
33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo
plantilla 1280 x 720 (9).png
44:31
Capítulo 39
tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre