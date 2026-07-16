44:33 min EFÉ - Capítulo 34: Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat 44:32 Capítulo 35 El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia 46:49 Capítulo 34 Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres 44:21 Capítulo 33 33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo 44:33 Capítulo 34 Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat

Capítulo 34 EFÉ: Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat Asiyé dice que su plan para sacar a su hijo de la cárcel es conseguir a un hombre necesitado y chantajearlo con dinero para que se inculpe del asesinato del amigo de Hassan.