Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticiero del senado
Estreno de 'Yo Me Llamo 2026'
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Martín Elías Jr. y muerte de su papá
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 34 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español.

Capítulo 34 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español . Asiyé dice que su plan para sacar a su hijo de la cárcel es conseguir a un hombre necesitado y chantajearlo con dinero para que se inculpe del asesinato del amigo de Hassan.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:33 min
plantilla 1280 x 720 (11).png
EFÉ - Capítulo 34: Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
plantilla 1280 x 720 (8).png
44:32
Capítulo 35
El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
plantilla 1280 x 720 (4) (1).png
46:49
Capítulo 34
Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres
plantilla 1280 x 720 (4).png
44:21
Capítulo 33
33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo
plantilla 1280 x 720 (11).png
44:33
Capítulo 34
Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat

Capítulo 34 EFÉ: Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat

Asiyé dice que su plan para sacar a su hijo de la cárcel es conseguir a un hombre necesitado y chantajearlo con dinero para que se inculpe del asesinato del amigo de Hassan.

Por: Caracol Televisión
|
plantilla 1280 x 720 (8).png
44:32
Capítulo 35
El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
plantilla 1280 x 720 (4) (1).png
46:49
Capítulo 34
Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres
plantilla 1280 x 720 (4).png
44:21
Capítulo 33
33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo
plantilla 1280 x 720 (1).png
27:43
Capítulo 32
Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino
plantilla 1280 x 720 (4) (1).png
44:16
Capítulo 31
Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa
plantilla 1280 x 720 (2).png
44:18
Capítulo 30
Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño
plantilla 1280 x 720 (11).png
44:33
Capítulo 34
Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat