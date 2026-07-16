Capítulo 34 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español.
Capítulo 34 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español . Asiyé dice que su plan para sacar a su hijo de la cárcel es conseguir a un hombre necesitado y chantajearlo con dinero para que se inculpe del asesinato del amigo de Hassan.
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44:33 min
EFÉ - Capítulo 34: Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
44:32
Capítulo 35
El cumpleaños del niño termina de la peor manera para la familia
46:49
Capítulo 34
Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres
44:21
Capítulo 33
33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo
44:33
Capítulo 34
Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
Capítulo 34 EFÉ: Alí Kemal cede a la manipulación de Asiyé y tienen un plan para beneficiar a Murat
Asiyé dice que su plan para sacar a su hijo de la cárcel es conseguir a un hombre necesitado y chantajearlo con dinero para que se inculpe del asesinato del amigo de Hassan.