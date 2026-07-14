Capítulo 34 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 34 'Efé', novela turca de Caracol. En medio de una salida de padre e hijo, un niño molesta a Efé y Hassan protagoniza una pelea con el padre del pequeño. Akça le pide a Hassan que la perdone, pero él le asegura que jamás pasará.
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46:49 min
EFÉ - Capítulo 34: Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres
44:21
Capítulo 33
33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo
27:43
Capítulo 32
Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino
44:16
Capítulo 31
Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa
46:49
Capítulo 34
Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres
Capítulo 34 EFÉ: Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres
En medio de una salida de padre e hijo, un niño molesta a Efé y Hassan protagoniza una pelea con el padre del pequeño. Akça le pide a Hassan que la perdone, pero él le asegura que jamás pasará.