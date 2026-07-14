46:49 min EFÉ - Capítulo 34: Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres 44:21 Capítulo 33 33. Hassan se recupera de su herida y va en búsqueda de su hijo 27:43 Capítulo 32 Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino 44:16 Capítulo 31 Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa 46:49 Capítulo 34 Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres

Capítulo 34 EFÉ: Hassan lleva a su hijo al colegio y tiene un enfrentamiento con los demás padres En medio de una salida de padre e hijo, un niño molesta a Efé y Hassan protagoniza una pelea con el padre del pequeño. Akça le pide a Hassan que la perdone, pero él le asegura que jamás pasará.