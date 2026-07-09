Capítulo 32 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 32 'Efé', novela turca de Caracol. El plan de la hermana de Sule se sale de control y el secuestro que inicialmente era planeado, terminó de la peor manera. Hassan va a recuperarlos y se encuentra con Alí Kemal, que le dispara.
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27:43 min
EFÉ - Capítulo 32: Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino
44:16
Capítulo 31
Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa
44:18
Capítulo 30
Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño
44:19
Capítulo 29
Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre
27:43
Capítulo 32
Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino
Capítulo 32 EFÉ: Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino
El plan de la hermana de Sule se sale de control y el secuestro que inicialmente era planeado, terminó de la peor manera. Hassan va a recuperarlos y se encuentra con Alí Kemal, que le dispara.