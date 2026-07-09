27:43 min EFÉ - Capítulo 32: Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino 44:16 Capítulo 31 Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa 44:18 Capítulo 30 Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño 44:19 Capítulo 29 Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre 27:43 Capítulo 32 Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino

Capítulo 32 EFÉ: Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino El plan de la hermana de Sule se sale de control y el secuestro que inicialmente era planeado, terminó de la peor manera. Hassan va a recuperarlos y se encuentra con Alí Kemal, que le dispara.