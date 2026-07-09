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Capítulo 32 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 32 'Efé', novela turca de Caracol. El plan de la hermana de Sule se sale de control y el secuestro que inicialmente era planeado, terminó de la peor manera. Hassan va a recuperarlos y se encuentra con Alí Kemal, que le dispara.

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27:43 min
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EFÉ - Capítulo 32: Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino
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44:16
Capítulo 31
Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa
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44:18
Capítulo 30
Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño
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44:19
Capítulo 29
Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre
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27:43
Capítulo 32
Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino

Capítulo 32 EFÉ: Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino

El plan de la hermana de Sule se sale de control y el secuestro que inicialmente era planeado, terminó de la peor manera. Hassan va a recuperarlos y se encuentra con Alí Kemal, que le dispara.

Por: Caracol Televisión
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44:16
Capítulo 31
Akça descubre dónde está Hassan, va a visitarlo y se lleva una triste sorpresa
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44:18
Capítulo 30
Hassan y Sule se reúnen para hablar sobre el pequeño
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44:19
Capítulo 29
Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre
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49:06
Capítulo 28
Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé
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36:26
Capítulo 27
Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza
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44:22
Capítulo 26
Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo
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27:43
Capítulo 32
Hassan tiene la misión de encontrar a la hermana de Sule y a su sobrino