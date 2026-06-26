Capítulo 28 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 28 'Efé', novela turca de Caracol. Akça está muy inquieta, pues siente que no puede seguir mintiéndole a su esposo sobre Efé. Cuando decide contarle todo, Sule se adelanta y arruina todo el plan. Hassan no perdona a Akça.
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49:06 min
EFÉ - Capítulo 28: Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé
36:26
Capítulo 27
Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza
44:22
Capítulo 26
Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo
44:39
Capítulo 25
la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato
49:06
Capítulo 28
Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé
Capítulo 28 EFÉ: Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé
Akça está muy inquieta, pues siente que no puede seguir mintiéndole a su esposo sobre Efé. Cuando decide contarle todo, Sule se adelanta y arruina todo el plan. Hassan no perdona a Akça.