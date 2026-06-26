Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
URUGUAY VS ESPAÑA - JUNIO 26 - MUNDIAL 2026
Nueva integrante del 'Desafío'
Votaciones 'A Otro Nivel'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 28 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 28 'Efé', novela turca de Caracol. Akça está muy inquieta, pues siente que no puede seguir mintiéndole a su esposo sobre Efé. Cuando decide contarle todo, Sule se adelanta y arruina todo el plan. Hassan no perdona a Akça.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

49:06 min
plantilla 1280 x 720 (4).png
EFÉ - Capítulo 28: Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé
plantilla 1280 x 720 (1).png
36:26
Capítulo 27
Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza
efé.png
44:22
Capítulo 26
Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo
efé.png
44:39
Capítulo 25
la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato
plantilla 1280 x 720 (4).png
49:06
Capítulo 28
Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé

Capítulo 28 EFÉ: Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé

Akça está muy inquieta, pues siente que no puede seguir mintiéndole a su esposo sobre Efé. Cuando decide contarle todo, Sule se adelanta y arruina todo el plan. Hassan no perdona a Akça.

Por: Caracol Televisión
|
plantilla 1280 x 720 (1).png
36:26
Capítulo 27
Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza
efé.png
44:22
Capítulo 26
Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo
efé.png
44:39
Capítulo 25
la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato
efé.png
0:00
Capítulo 24
Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera
efé.png
44:44
Capítulo 23
Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
48:27
Capítulo 22
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
plantilla 1280 x 720 (4).png
49:06
Capítulo 28
Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé