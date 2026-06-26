49:06 min EFÉ - Capítulo 28: Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé 36:26 Capítulo 27 Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza 44:22 Capítulo 26 Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo 44:39 Capítulo 25 la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato 49:06 Capítulo 28 Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé

Capítulo 28 EFÉ: Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé Akça está muy inquieta, pues siente que no puede seguir mintiéndole a su esposo sobre Efé. Cuando decide contarle todo, Sule se adelanta y arruina todo el plan. Hassan no perdona a Akça.