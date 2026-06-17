44:44 min EFÉ - Capítulo 23: Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él 48:27 Capítulo 22 Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo 48:39 Capítulo 21 Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él 40:57 Capítulo 20 Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé 44:44 Capítulo 23 Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él

Capítulo 23 EFÉ: Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él Mientras Hassan está hablando con su madre, sus amigos también van de camino a ese lugar, pues descubrieron que el celular del que murió está allí y quieren investigar qué pasó en realidad.