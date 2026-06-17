Capítulo 23 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 23 'Efé', novela turca de Caracol. Mientras Hassan está hablando con su madre, sus amigos también van de camino a ese lugar, pues descubrieron que el celular del que murió está allí y quieren investigar qué pasó en realidad.
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44:44 min
EFÉ - Capítulo 23: Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él
48:27
Capítulo 22
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
48:39
Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
40:57
Capítulo 20
Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
44:44
Capítulo 23
Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él
Capítulo 23 EFÉ: Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él
Mientras Hassan está hablando con su madre, sus amigos también van de camino a ese lugar, pues descubrieron que el celular del que murió está allí y quieren investigar qué pasó en realidad.