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Capítulo 23 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 23 'Efé', novela turca de Caracol. Mientras Hassan está hablando con su madre, sus amigos también van de camino a ese lugar, pues descubrieron que el celular del que murió está allí y quieren investigar qué pasó en realidad.

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44:44 min
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EFÉ - Capítulo 23: Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
48:27
Capítulo 22
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
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48:39
Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
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40:57
Capítulo 20
Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
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44:44
Capítulo 23
Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él

Capítulo 23 EFÉ: Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él

Mientras Hassan está hablando con su madre, sus amigos también van de camino a ese lugar, pues descubrieron que el celular del que murió está allí y quieren investigar qué pasó en realidad.

Por: Caracol Televisión
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Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
48:27
Capítulo 22
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
plantilla 1280 x 720 (3) (1).png
48:39
Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
efé.png
40:57
Capítulo 20
Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
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44:49
Capítulo 19
Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé
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29:53
Capítulo 18
Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla
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29:39
Capítulo 17
Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo
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44:44
Capítulo 23
Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él