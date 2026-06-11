Capítulo 20 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 20 'Efé', novela turca de Caracol. El hombre quiere dejar a Efé con sus padres biológicos, pero no es capaz y vuelven a casa. Después, va a visitar a Akça, ella le dice que recuperará a su hijo, y él le asegura que eso jamás pasará.
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40:57 min
EFÉ - Capítulo 20: Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
44:49
Capítulo 19
Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé
29:53
Capítulo 18
Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla
29:39
Capítulo 17
Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo
40:57
Capítulo 20
Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
Capítulo 20 EFÉ: Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
El hombre quiere dejar a Efé con sus padres biológicos, pero no es capaz y vuelven a casa. Después, va a visitar a Akça, ella le dice que recuperará a su hijo, y él le asegura que eso jamás pasará.