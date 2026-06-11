40:57 min EFÉ - Capítulo 20: Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé 44:49 Capítulo 19 Asiyé les confiesa a sus hijos el verdadero origen del pequeño Efé 29:53 Capítulo 18 Hassan descubre quién es su madre biológica y va a enfrentarla 29:39 Capítulo 17 Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo 40:57 Capítulo 20 Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé

Capítulo 20 EFÉ: Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé El hombre quiere dejar a Efé con sus padres biológicos, pero no es capaz y vuelven a casa. Después, va a visitar a Akça, ella le dice que recuperará a su hijo, y él le asegura que eso jamás pasará.