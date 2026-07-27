Capítulo 42 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 42 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español. Eminé le entrega a Hassan una carta de despedida que su madre hizo. Él la busca y la encuentra al borde de un acantilado a punto de acabar con su vida. Efé dice que odia a Akça.
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44:39 min
EFÉ - Capítulo 42: Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
44:37
Capítulo 41
Asiyé se entera de que Hassan no es culpable y pierde la razón
44:38
Capítulo 40
Alí Kemal cree que Hassan es culpable de todo, por eso se venga de él y termina muy mal
44:31
Capítulo 39
tras la pelea de Hassan con Alí Kemal, Efé decide volver a su hogar de siempre
44:39
Capítulo 42
Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
Capítulo 42 EFÉ: Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia
Eminé le entrega a Hassan una carta de despedida que su madre hizo. Él la busca y la encuentra al borde de un acantilado a punto de acabar con su vida. Efé dice que odia a Akça.