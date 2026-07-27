Capítulo 42 EFÉ: Asiyé hace cartas de despedida para toda su familia y Hassan evita una tragedia

Capítulo 42 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 42 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español. Eminé le entrega a Hassan una carta de despedida que su madre hizo. Él la busca y la encuentra al borde de un acantilado a punto de acabar con su vida. Efé dice que odia a Akça.