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Capítulo 26 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 26 'Efé', novela turca de Caracol. Los hermanos adoptivos de Hassan le preguntan cuál será su venganza ante Murat; él les dice que esperen al momento indicado porque los sorprenderá. Hassan envía las fotos a todas las personas.

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44:22 min
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EFÉ - Capítulo 26: Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo
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44:39
Capítulo 25
la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato
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Capítulo 24
Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera
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44:44
Capítulo 23
Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él
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44:22
Capítulo 26
Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo

Capítulo 26 EFÉ: Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo

Los hermanos adoptivos de Hassan le preguntan cuál será su venganza ante Murat; él les dice que esperen al momento indicado porque los sorprenderá. Hassan envía las fotos a todas las personas.

Por: Caracol Televisión
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44:39
Capítulo 25
la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato
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0:00
Capítulo 24
Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera
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44:44
Capítulo 23
Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
48:27
Capítulo 22
Hassan le dice a Asiyé que ya sabe la verdad de todo
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48:39
Capítulo 21
Asiyé visita a su padre en el ancianato y discute con él
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40:57
Capítulo 20
Alí Kemal pelea con Akça, le dice que es mala mamá y que no merece el amor de Efé
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44:22
Capítulo 26
Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo