Capítulo 26 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 26 'Efé', novela turca de Caracol. Los hermanos adoptivos de Hassan le preguntan cuál será su venganza ante Murat; él les dice que esperen al momento indicado porque los sorprenderá. Hassan envía las fotos a todas las personas.
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44:22 min
EFÉ - Capítulo 26: Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo
44:39
Capítulo 25
la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato
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Capítulo 24
Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera
44:44
Capítulo 23
Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él
44:22
Capítulo 26
Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo
Capítulo 26 EFÉ: Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo
Los hermanos adoptivos de Hassan le preguntan cuál será su venganza ante Murat; él les dice que esperen al momento indicado porque los sorprenderá. Hassan envía las fotos a todas las personas.