44:22 min EFÉ - Capítulo 26: Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo 44:39 Capítulo 25 la policía captura a Hassan porque él no quiere decir la verdad del asesinato 0:00 Capítulo 24 Murat, Hassan y Alí Kemal tuvieron una cena que terminó de la peor manera 44:44 Capítulo 23 Hassan va a casa de Asiyé para preguntarle por qué habló sobre él 44:22 Capítulo 26 Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo

Capítulo 26 EFÉ: Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo Los hermanos adoptivos de Hassan le preguntan cuál será su venganza ante Murat; él les dice que esperen al momento indicado porque los sorprenderá. Hassan envía las fotos a todas las personas.