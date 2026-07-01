Capítulo 29 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 29 'Efé', novela turca de Caracol. Akça se enfrenta a su suegra y le dice que son iguales, pues abandonaron a sus hijos y además hirieron a Hassan al quitarle todos los derechos como padre. Dicen que Efé debe estar con Hassan.
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44:19 min
EFÉ - Capítulo 29: Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre
49:06
Capítulo 28
Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé
36:26
Capítulo 27
Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza
44:22
Capítulo 26
Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo
44:19
Capítulo 29
Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre
Capítulo 29 EFÉ: Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre
Akça se enfrenta a su suegra y le dice que son iguales, pues abandonaron a sus hijos y además hirieron a Hassan al quitarle todos los derechos como padre. Dicen que Efé debe estar con Hassan.