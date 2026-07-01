44:19 min EFÉ - Capítulo 29: Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre 49:06 Capítulo 28 Akça y Hassan están en su boda, pero ella necesita decir la verdad sobre Efé 36:26 Capítulo 27 Alí Kemal teme por lo que Hassan pueda llegar a hacer por venganza 44:22 Capítulo 26 Hassan se encarga de que todos sepan quién asesinó a su amigo 44:19 Capítulo 29 Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre

Capítulo 29 EFÉ: Akça y Asiyé deciden que es hora de que Efé pase tiempo con su padre Akça se enfrenta a su suegra y le dice que son iguales, pues abandonaron a sus hijos y además hirieron a Hassan al quitarle todos los derechos como padre. Dicen que Efé debe estar con Hassan.