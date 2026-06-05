Capítulo 17 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 17 'Efé', novela turca de Caracol. Alí Kemal está dudando de la sinceridad de su familia debido a lo que Hassan le contó; por eso va al hospital a hacerse la prueba de ADN y confirma que Efé no es hijo suyo, sino que es su sobrino.
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29:39 min
EFÉ - Capítulo 17: Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo
44:42
Capítulo 16
Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
44:40
Capítulo 15
Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
44:34
Capítulo 14
Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando
29:39
Capítulo 17
Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo
Capítulo 17 EFÉ: Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo
Alí Kemal está dudando de la sinceridad de su familia debido a lo que Hassan le contó; por eso va al hospital a hacerse la prueba de ADN y confirma que Efé no es hijo suyo, sino que es su sobrino.