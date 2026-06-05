29:39 min EFÉ - Capítulo 17: Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo 44:42 Capítulo 16 Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal 44:40 Capítulo 15 Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar 44:34 Capítulo 14 Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando 29:39 Capítulo 17 Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo

Capítulo 17 EFÉ: Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo Alí Kemal está dudando de la sinceridad de su familia debido a lo que Hassan le contó; por eso va al hospital a hacerse la prueba de ADN y confirma que Efé no es hijo suyo, sino que es su sobrino.