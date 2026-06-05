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Capítulo 17 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 17 'Efé', novela turca de Caracol. Alí Kemal está dudando de la sinceridad de su familia debido a lo que Hassan le contó; por eso va al hospital a hacerse la prueba de ADN y confirma que Efé no es hijo suyo, sino que es su sobrino.

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29:39 min
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EFÉ - Capítulo 17: Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo
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44:42
Capítulo 16
Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
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44:40
Capítulo 15
Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
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44:34
Capítulo 14
Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando
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29:39
Capítulo 17
Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo

Capítulo 17 EFÉ: Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo

Alí Kemal está dudando de la sinceridad de su familia debido a lo que Hassan le contó; por eso va al hospital a hacerse la prueba de ADN y confirma que Efé no es hijo suyo, sino que es su sobrino.

Por: Caracol Televisión
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44:42
Capítulo 16
Akça sale en primera plana entrando a un hotel con Alí Kemal
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44:40
Capítulo 15
Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
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44:34
Capítulo 14
Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando
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44:31
Capítulo 13
Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo
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Capítulo 12
Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación
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Capítulo 11
Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño
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29:39
Capítulo 17
Alí Kemal decide hacerse una prueba de ADN para saber si el niño es hijo suyo