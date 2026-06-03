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Capítulo 15 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 15 'Efé', novela turca de Caracol. Akça llega al lugar y descubre que el hombre está borracho, decide ayudarlo y lo lleva a un hotel, pero siempre manteniendo la distancia. Sin embargo, Asiyé se entera y trata mal a Akça.

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44:40 min
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EFÉ - Capítulo 15: Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
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44:34
Capítulo 14
Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando
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44:31
Capítulo 13
Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo
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44:35
Capítulo 12
Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación
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44:40
Capítulo 15
Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar

Capítulo 15 EFÉ: Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar

Akça llega al lugar y descubre que el hombre está borracho, decide ayudarlo y lo lleva a un hotel, pero siempre manteniendo la distancia. Sin embargo, Asiyé se entera y trata mal a Akça.

Por: Caracol Televisión
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44:34
Capítulo 14
Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando
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44:31
Capítulo 13
Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo
efe.png
44:35
Capítulo 12
Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación
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44:34
Capítulo 11
Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño
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44:37
Capítulo 10
Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça
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44:36
Capítulo 9
Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar
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44:40
Capítulo 15
Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar