44:40 min EFÉ - Capítulo 15: Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar 44:34 Capítulo 14 Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando 44:31 Capítulo 13 Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo 44:35 Capítulo 12 Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación 44:40 Capítulo 15 Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar

Capítulo 15 EFÉ: Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar Akça llega al lugar y descubre que el hombre está borracho, decide ayudarlo y lo lleva a un hotel, pero siempre manteniendo la distancia. Sin embargo, Asiyé se entera y trata mal a Akça.