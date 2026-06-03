Capítulo 15 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 15 'Efé', novela turca de Caracol. Akça llega al lugar y descubre que el hombre está borracho, decide ayudarlo y lo lleva a un hotel, pero siempre manteniendo la distancia. Sin embargo, Asiyé se entera y trata mal a Akça.
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44:40 min
EFÉ - Capítulo 15: Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
44:34
Capítulo 14
Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando
44:31
Capítulo 13
Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo
44:35
Capítulo 12
Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación
44:40
Capítulo 15
Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
Capítulo 15 EFÉ: Alí Kemal le pide a Akça que se vean en un restaurante para hablar
Akça llega al lugar y descubre que el hombre está borracho, decide ayudarlo y lo lleva a un hotel, pero siempre manteniendo la distancia. Sin embargo, Asiyé se entera y trata mal a Akça.