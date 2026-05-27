44:34 min EFÉ - Capítulo 11: Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño 44:37 Capítulo 10 Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça 44:36 Capítulo 9 Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar 44:46 Capítulo 8 el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó 44:34 Capítulo 11 Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño

Capítulo 11 EFÉ: Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño Tras rescatar a Akça, Sule vuelve a su casa y empaca la maleta de Efé; él le pregunta por qué lo está haciendo y ella le dice que se quedará unos días con Akça. Eminé le cuenta todo a Alí Kemal.