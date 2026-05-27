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Capítulo 11 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 11 'Efé', novela turca de Caracol. Tras rescatar a Akça, Sule vuelve a su casa y empaca la maleta de Efé; él le pregunta por qué lo está haciendo y ella le dice que se quedará unos días con Akça. Eminé le cuenta todo a Alí Kemal.

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44:34 min
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EFÉ - Capítulo 11: Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño
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44:37
Capítulo 10
Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça
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44:36
Capítulo 9
Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar
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44:46
Capítulo 8
el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó
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44:34
Capítulo 11
Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño

Capítulo 11 EFÉ: Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño

Tras rescatar a Akça, Sule vuelve a su casa y empaca la maleta de Efé; él le pregunta por qué lo está haciendo y ella le dice que se quedará unos días con Akça. Eminé le cuenta todo a Alí Kemal.

Por: Caracol Televisión
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44:37
Capítulo 10
Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça
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44:36
Capítulo 9
Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar
EFÉ.png
44:46
Capítulo 8
el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó
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44:48
Capítulo 7
Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
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44:47
Capítulo 6
Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión
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44:49
Capítulo 5
Akça recibe una amenaza por medio de una carta
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44:34
Capítulo 11
Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño