44:47 min EFÉ - Capítulo 6: Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión 44:49 Capítulo 5 Akça recibe una amenaza por medio de una carta 42:39 Capítulo 4 Akça le cuenta a Alí Kemal una parte de su historia 42:46 Capítulo 3 Asiyé le cuenta a Melek su más íntimo secreto 44:47 Capítulo 6 Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión

Capítulo 6 EFÉ: Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión Alí Kemal le ordena a la familia que deben buscar un buen escondite para que Hassan no los vea. Sule se esconde con el bebé y deja por fuera a Efé, Akça se da cuenta y la amenaza.