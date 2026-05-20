Capítulo 6 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 6 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español. Alí Kemal le ordena a la familia que deben buscar un buen escondite para que Hassan no los vea. Sule se esconde con el bebé y deja por fuera a Efé, Akça se da cuenta y la amenaza.
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44:47 min
EFÉ - Capítulo 6: Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión
44:49
Capítulo 5
Akça recibe una amenaza por medio de una carta
42:39
Capítulo 4
Akça le cuenta a Alí Kemal una parte de su historia
42:46
Capítulo 3
Asiyé le cuenta a Melek su más íntimo secreto
44:47
Capítulo 6
Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión
Capítulo 6 EFÉ: Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión
Alí Kemal le ordena a la familia que deben buscar un buen escondite para que Hassan no los vea. Sule se esconde con el bebé y deja por fuera a Efé, Akça se da cuenta y la amenaza.