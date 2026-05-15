Capítulo 4 EFÉ: Akça le cuenta a Alí Kemal una parte de su historia

Capítulo 4 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 4 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español. La mamá de la mujer va a visitarla a su nuevo hogar y le dice que su exnovio, Hasan, está vigilándola día y noche. Akça se pone nerviosa y habla con Alí sobre eso.