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Capítulo 4 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 4 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español. La mamá de la mujer va a visitarla a su nuevo hogar y le dice que su exnovio, Hasan, está vigilándola día y noche. Akça se pone nerviosa y habla con Alí sobre eso.

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42:39 min
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EFÉ - Capítulo 4: Akça le cuenta a Alí Kemal una parte de su historia
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42:46
Capítulo 3
Asiyé le cuenta a Melek su más íntimo secreto
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54:35
Capítulo 2
Sule abandona al pequeño en un parque y es llevado a donde su mamá biológica
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59:43
Capítulo 1
Asiyé le pone una cita a la madre biológica de Efé y le da una dura noticia
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42:39
Capítulo 4
Akça le cuenta a Alí Kemal una parte de su historia

Capítulo 4 EFÉ: Akça le cuenta a Alí Kemal una parte de su historia

La mamá de la mujer va a visitarla a su nuevo hogar y le dice que su exnovio, Hasan, está vigilándola día y noche. Akça se pone nerviosa y habla con Alí sobre eso.

Por: Caracol Televisión
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42:46
Capítulo 3
Asiyé le cuenta a Melek su más íntimo secreto
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Capítulo 2
Sule abandona al pequeño en un parque y es llevado a donde su mamá biológica
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Capítulo 1
Asiyé le pone una cita a la madre biológica de Efé y le da una dura noticia
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Capítulo 4
Akça le cuenta a Alí Kemal una parte de su historia