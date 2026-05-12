59:43 min EFÉ - Capítulo 1: Asiyé le pone una cita a la madre biológica de Efé y le da una dura noticia

Capítulo 1 EFÉ: Asiyé le pone una cita a la madre biológica de Efé y le da una dura noticia Tras la violenta relación de Sule con el pequeño, Asiye encuentra a Akça, le cuenta que el niño sufre de maltrato en la familia y le aconseja que vuelva a vivir con él para que pueda ser feliz.