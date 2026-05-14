42:46 min EFÉ - Capítulo 3: Asiyé le cuenta a Melek su más íntimo secreto 54:35 Capítulo 2 Sule abandona al pequeño en un parque y es llevado a donde su mamá biológica 59:43 Capítulo 1 Asiyé le pone una cita a la madre biológica de Efé y le da una dura noticia 42:46 Capítulo 3 Asiyé le cuenta a Melek su más íntimo secreto

Capítulo 3 EFÉ: Asiyé le cuenta a Melek su más íntimo secreto Asiyé le confiesa a la mujer que Efé en realidad es nieto suyo y por eso intervino para que su hijo lo adoptara y quedara en una buena familia. Akça le salva la vida al pequeño y sufre un accidente.