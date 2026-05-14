Capítulo 3 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 3 'Efé. Asiyé le confiesa a la mujer que Efé en realidad es nieto suyo y por eso intervino para que su hijo lo adoptara y quedara en una buena familia. Akça le salva la vida al pequeño y sufre un accidente.
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42:46 min
EFÉ - Capítulo 3: Asiyé le cuenta a Melek su más íntimo secreto
54:35
Capítulo 2
Sule abandona al pequeño en un parque y es llevado a donde su mamá biológica
59:43
Capítulo 1
Asiyé le pone una cita a la madre biológica de Efé y le da una dura noticia
42:46
Capítulo 3
Asiyé le cuenta a Melek su más íntimo secreto
Capítulo 3 EFÉ: Asiyé le cuenta a Melek su más íntimo secreto
Asiyé le confiesa a la mujer que Efé en realidad es nieto suyo y por eso intervino para que su hijo lo adoptara y quedara en una buena familia. Akça le salva la vida al pequeño y sufre un accidente.