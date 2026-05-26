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Capítulo 10 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 10 'Efé', novela turca de Caracol. Tras enterarse de la historia real de Efé y Akça, Sule recoge a Eminé y salen de la ciudad con la esperanza de encontrarla. Cuando llegan al lugar, Sule le propone algo que cambiará su vida.

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44:37 min
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EFÉ - Capítulo 10: Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça
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44:36
Capítulo 9
Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar
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44:46
Capítulo 8
el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó
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44:48
Capítulo 7
Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
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44:37
Capítulo 10
Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça

Capítulo 10 EFÉ: Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça

Tras enterarse de la historia real de Efé y Akça, Sule recoge a Eminé y salen de la ciudad con la esperanza de encontrarla. Cuando llegan al lugar, Sule le propone algo que cambiará su vida.

Por: Caracol Televisión
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44:36
Capítulo 9
Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar
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44:46
Capítulo 8
el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó
efe.png
44:48
Capítulo 7
Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
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44:47
Capítulo 6
Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión
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44:49
Capítulo 5
Akça recibe una amenaza por medio de una carta
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42:39
Capítulo 4
Akça le cuenta a Alí Kemal una parte de su historia
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44:37
Capítulo 10
Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça