44:37 min EFÉ - Capítulo 10: Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça 44:36 Capítulo 9 Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar 44:46 Capítulo 8 el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó 44:48 Capítulo 7 Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá 44:37 Capítulo 10 Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça

Capítulo 10 EFÉ: Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça Tras enterarse de la historia real de Efé y Akça, Sule recoge a Eminé y salen de la ciudad con la esperanza de encontrarla. Cuando llegan al lugar, Sule le propone algo que cambiará su vida.