Capítulo 10 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 10 'Efé', novela turca de Caracol. Tras enterarse de la historia real de Efé y Akça, Sule recoge a Eminé y salen de la ciudad con la esperanza de encontrarla. Cuando llegan al lugar, Sule le propone algo que cambiará su vida.
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44:37 min
EFÉ - Capítulo 10: Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça
44:36
Capítulo 9
Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar
44:46
Capítulo 8
el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó
44:48
Capítulo 7
Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
44:37
Capítulo 10
Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça
Capítulo 10 EFÉ: Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça
Tras enterarse de la historia real de Efé y Akça, Sule recoge a Eminé y salen de la ciudad con la esperanza de encontrarla. Cuando llegan al lugar, Sule le propone algo que cambiará su vida.