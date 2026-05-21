44:48 min EFÉ - Capítulo 7: Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá 44:47 Capítulo 6 Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión 44:49 Capítulo 5 Akça recibe una amenaza por medio de una carta 42:39 Capítulo 4 Akça le cuenta a Alí Kemal una parte de su historia 44:48 Capítulo 7 Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá

Capítulo 7 EFÉ: Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá Alí Kemal le pide a la mujer que vaya a su casa para contarle un plan que tiene en contra de Hassan. Akça ve a su madre y se molesta. Alí no sabe que pasó entre ellas y la chica le dice la verdad.