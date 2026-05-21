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'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Alí Kemal le pide a la mujer que vaya a su casa para contarle un plan que tiene en contra de Hassan. Akça ve a su madre y se molesta. Alí no sabe que pasó entre ellas y la chica le dice la verdad.
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Caracol TV
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EFÉ
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Capítulo 7 EFÉ: Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
44:48 min
EFÉ - Capítulo 7:
Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
44:47
Capítulo 6
Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión
44:49
Capítulo 5
Akça recibe una amenaza por medio de una carta
42:39
Capítulo 4
Akça le cuenta a Alí Kemal una parte de su historia
44:48
Capítulo 7
Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
Capítulo 7 EFÉ: Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
Alí Kemal le pide a la mujer que vaya a su casa para contarle un plan que tiene en contra de Hassan. Akça ve a su madre y se molesta. Alí no sabe que pasó entre ellas y la chica le dice la verdad.
Por:
Caracol Televisión
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21 de Mayo, 2026
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44:47
Capítulo 6
Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión
44:49
Capítulo 5
Akça recibe una amenaza por medio de una carta
42:39
Capítulo 4
Akça le cuenta a Alí Kemal una parte de su historia
42:46
Capítulo 3
Asiyé le cuenta a Melek su más íntimo secreto
54:35
Capítulo 2
Sule abandona al pequeño en un parque y es llevado a donde su mamá biológica
59:43
Capítulo 1
Asiyé le pone una cita a la madre biológica de Efé y le da una dura noticia
44:48
Capítulo 7
Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
EFÉ
Capítulo 6 EFÉ: Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión
EFÉ
Capítulo 5 EFÉ: Akça recibe una amenaza por medio de una carta
EFÉ
Capítulo 4 EFÉ: Akça le cuenta a Alí Kemal una parte de su historia
EFÉ
Capítulo 3 EFÉ: Asiyé le cuenta a Melek su más íntimo secreto
EFÉ
Capítulo 2 EFÉ: Sule abandona al pequeño en un parque y es llevado a donde su mamá biológica
EFÉ
Capítulo 1 EFÉ: Asiyé le pone una cita a la madre biológica de Efé y le da una dura noticia
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