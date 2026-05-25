44:36 min EFÉ - Capítulo 9: Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar 44:46 Capítulo 8 el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó 44:48 Capítulo 7 Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá 44:47 Capítulo 6 Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión 44:36 Capítulo 9 Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar

Capítulo 9 EFÉ: Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar Después de que Asiyé entregara a Akça, ella despierta y descubre que está en el campo junto a su madre. El hombre le dice a su exnovia que la dejará irse hasta el día que vuelva a amarlo.