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Capítulo 9 'Efé', novela turca de Caracol, completa y en español

Capítulo 9 'Efé', novela turca de Caracol. Después de que Asiyé entregara a Akça, ella despierta y descubre que está en el campo junto a su madre. El hombre le dice a su exnovia que la dejará irse hasta el día que vuelva a amarlo.

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44:36 min
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EFÉ - Capítulo 9: Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar
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44:46
Capítulo 8
el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó
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44:48
Capítulo 7
Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
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44:47
Capítulo 6
Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión
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44:36
Capítulo 9
Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar

Capítulo 9 EFÉ: Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar

Después de que Asiyé entregara a Akça, ella despierta y descubre que está en el campo junto a su madre. El hombre le dice a su exnovia que la dejará irse hasta el día que vuelva a amarlo.

Por: Caracol Televisión
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Capítulo 8
el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó
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44:48
Capítulo 7
Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
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44:47
Capítulo 6
Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión
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44:49
Capítulo 5
Akça recibe una amenaza por medio de una carta
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42:39
Capítulo 4
Akça le cuenta a Alí Kemal una parte de su historia
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42:46
Capítulo 3
Asiyé le cuenta a Melek su más íntimo secreto
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44:36
Capítulo 9
Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar