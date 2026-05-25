Capítulo 9 'Efé', novela turca de Caracol, completa y en español
Capítulo 9 'Efé', novela turca de Caracol. Después de que Asiyé entregara a Akça, ella despierta y descubre que está en el campo junto a su madre. El hombre le dice a su exnovia que la dejará irse hasta el día que vuelva a amarlo.
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44:36 min
EFÉ - Capítulo 9: Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar
44:46
Capítulo 8
el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó
44:48
Capítulo 7
Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
44:47
Capítulo 6
Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión
44:36
Capítulo 9
Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar
Capítulo 9 EFÉ: Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar
Después de que Asiyé entregara a Akça, ella despierta y descubre que está en el campo junto a su madre. El hombre le dice a su exnovia que la dejará irse hasta el día que vuelva a amarlo.