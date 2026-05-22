44:46 min EFÉ - Capítulo 8: el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó 44:48 Capítulo 7 Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá 44:47 Capítulo 6 Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión 44:49 Capítulo 5 Akça recibe una amenaza por medio de una carta 44:46 Capítulo 8 el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó

Capítulo 8 EFÉ: el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó Alí y Akça estaban esperando la visita del hombre, pero Asiyé se entera del plan que hicieron en contra de su hijo y decide contárselo; llegan al acuerdo que ella entregará a Akça.