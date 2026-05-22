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Capítulo 8 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 8 'Efé', novela turca de Caracol. Alí y Akça estaban esperando la visita del hombre, pero Asiyé se entera del plan que hicieron en contra de su hijo y decide contárselo; llegan al acuerdo que ella entregará a Akça.

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44:46 min
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EFÉ - Capítulo 8: el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó
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44:48
Capítulo 7
Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
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44:47
Capítulo 6
Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión
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44:49
Capítulo 5
Akça recibe una amenaza por medio de una carta
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44:46
Capítulo 8
el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó

Capítulo 8 EFÉ: el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó

Alí y Akça estaban esperando la visita del hombre, pero Asiyé se entera del plan que hicieron en contra de su hijo y decide contárselo; llegan al acuerdo que ella entregará a Akça.

Por: Caracol Televisión
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44:48
Capítulo 7
Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
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44:47
Capítulo 6
Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión
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44:49
Capítulo 5
Akça recibe una amenaza por medio de una carta
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42:39
Capítulo 4
Akça le cuenta a Alí Kemal una parte de su historia
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42:46
Capítulo 3
Asiyé le cuenta a Melek su más íntimo secreto
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54:35
Capítulo 2
Sule abandona al pequeño en un parque y es llevado a donde su mamá biológica
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44:46
Capítulo 8
el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó