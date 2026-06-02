Capítulo 14 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 14 'Efé', novela turca de Caracol. El plan de Akça para huir con Efé no sale como ella quiere, pues Hassan se entera y la obliga a devolver al niño. Alí Kemal pelea con Hassan: le dice que su familia lo engaña y que Efé no es su hijo.
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44:34 min
EFÉ - Capítulo 14: Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando
44:31
Capítulo 13
Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo
44:35
Capítulo 12
Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación
44:34
Capítulo 11
Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño
44:34
Capítulo 14
Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando
Capítulo 14 EFÉ: Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando
El plan de Akça para huir con Efé no sale como ella quiere, pues Hassan se entera y la obliga a devolver al niño. Alí Kemal pelea con Hassan: le dice que su familia lo engaña y que Efé no es su hijo.