44:34 min EFÉ - Capítulo 14: Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando 44:31 Capítulo 13 Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo 44:35 Capítulo 12 Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación 44:34 Capítulo 11 Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño 44:34 Capítulo 14 Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando

Capítulo 14 EFÉ: Hassan le dice a Alí Kemal que su madre y su esposa lo están engañando El plan de Akça para huir con Efé no sale como ella quiere, pues Hassan se entera y la obliga a devolver al niño. Alí Kemal pelea con Hassan: le dice que su familia lo engaña y que Efé no es su hijo.