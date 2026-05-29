Capítulo 13 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 13 'Efé', novela turca de Caracol. Efé y Akça escapan juntos: primero van al acuario porque él nunca había ido y después se quedan en un hotel. Akça le da al niño algo con maní, pero no sabe que es alérgico y debe llamar a Sule.
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44:31 min
EFÉ - Capítulo 13: Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo
44:35
Capítulo 12
Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación
44:34
Capítulo 11
Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño
44:37
Capítulo 10
Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça
44:31
Capítulo 13
Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo
Capítulo 13 EFÉ: Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo
Efé y Akça escapan juntos: primero van al acuario porque él nunca había ido y después se quedan en un hotel. Akça le da al niño algo con maní, pero no sabe que es alérgico y debe llamar a Sule.