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Capítulo 13 'Efé', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 13 'Efé', novela turca de Caracol. Efé y Akça escapan juntos: primero van al acuario porque él nunca había ido y después se quedan en un hotel. Akça le da al niño algo con maní, pero no sabe que es alérgico y debe llamar a Sule.

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44:31 min
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EFÉ - Capítulo 13: Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo
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Capítulo 12
Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación
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44:34
Capítulo 11
Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño
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44:37
Capítulo 10
Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça
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44:31
Capítulo 13
Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo

Capítulo 13 EFÉ: Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo

Efé y Akça escapan juntos: primero van al acuario porque él nunca había ido y después se quedan en un hotel. Akça le da al niño algo con maní, pero no sabe que es alérgico y debe llamar a Sule.

Por: Caracol Televisión
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44:35
Capítulo 12
Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación
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44:34
Capítulo 11
Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño
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44:37
Capítulo 10
Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça
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44:36
Capítulo 9
Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar
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44:46
Capítulo 8
el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó
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44:48
Capítulo 7
Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
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Capítulo 13
Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo