44:31 min EFÉ - Capítulo 13: Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo 44:35 Capítulo 12 Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación 44:34 Capítulo 11 Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño 44:37 Capítulo 10 Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça 44:31 Capítulo 13 Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo

Capítulo 13 EFÉ: Akça se lleva al pequeño con ella y comparten tiempo juntos como mamá e hijo Efé y Akça escapan juntos: primero van al acuario porque él nunca había ido y después se quedan en un hotel. Akça le da al niño algo con maní, pero no sabe que es alérgico y debe llamar a Sule.