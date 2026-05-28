Capítulo 12 'Efé', novela turca de Caracol. Asiyé le dice a Sule que su trabajo es cuidar a su familia. Sin embargo, la mujer le responde que solo cuidará a Efé para hacer feliz a su esposo. No saben que el niño está escondido escuchando todo.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
44:35 min
EFÉ - Capítulo 12: Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación
44:34
Capítulo 11
Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño
44:37
Capítulo 10
Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça
44:36
Capítulo 9
Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar
44:35
Capítulo 12
Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación
Capítulo 12 EFÉ: Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación
Asiyé le dice a Sule que su trabajo es cuidar a su familia. Sin embargo, la mujer le responde que solo cuidará a Efé para hacer feliz a su esposo. No saben que el niño está escondido escuchando todo.