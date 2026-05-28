44:35 min EFÉ - Capítulo 12: Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación 44:34 Capítulo 11 Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño 44:37 Capítulo 10 Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça 44:36 Capítulo 9 Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar 44:35 Capítulo 12 Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación

Capítulo 12 EFÉ: Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación Asiyé le dice a Sule que su trabajo es cuidar a su familia. Sin embargo, la mujer le responde que solo cuidará a Efé para hacer feliz a su esposo. No saben que el niño está escondido escuchando todo.