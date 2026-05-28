Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticiero del senado
Carlos Calero
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 12 'Efé', novela turca de Caracol

Capítulo 12 'Efé', novela turca de Caracol. Asiyé le dice a Sule que su trabajo es cuidar a su familia. Sin embargo, la mujer le responde que solo cuidará a Efé para hacer feliz a su esposo. No saben que el niño está escondido escuchando todo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:35 min
efe.png
EFÉ - Capítulo 12: Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación
efé.png
44:34
Capítulo 11
Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño
plantilla 1280 x 720.png
44:37
Capítulo 10
Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça
efé.png
44:36
Capítulo 9
Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar
efe.png
44:35
Capítulo 12
Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación

Capítulo 12 EFÉ: Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación

Asiyé le dice a Sule que su trabajo es cuidar a su familia. Sin embargo, la mujer le responde que solo cuidará a Efé para hacer feliz a su esposo. No saben que el niño está escondido escuchando todo.

Por: Caracol Televisión
|
efé.png
44:34
Capítulo 11
Sule cumple lo que le prometió a Akça y le devuelve al pequeño
plantilla 1280 x 720.png
44:37
Capítulo 10
Sule recapacita y emprende un plan junto a Eminé para encontrar a Akça
efé.png
44:36
Capítulo 9
Hassan secuestra a Akça y la amenaza con que no podrá irse nunca del lugar
EFÉ.png
44:46
Capítulo 8
el plan que tenía Alí Kemal contra Hassan marchaba bien, pero su madre lo arruinó
efe.png
44:48
Capítulo 7
Akça le cuenta a Alí Kemal la razón de por la que odia a su mamá
EFÉ.png
44:47
Capítulo 6
Akça le cuenta a Alí Kemal el plan de Hassan hacia ella y la mansión
efe.png
44:35
Capítulo 12
Sule está hablando con su suegra sobre Efé y él escucha toda la conversación