Por qué Catalina Gómez no estará en 'Día a Día' las próximas emisiones: esto se sabe

Catalina Gómez es una de las presentadoras más queridas de Colombia gracias a su cercanía a la gente y el hecho de que ha estado acompañando a los televidentes durante años en la franja de la mañana. Este 14 de noviembre, fue sorprendida por Iván Lalinde, Carolina Soto, Carolina Cruz, Boyacoman y otros amigos cercanos, que le enviaron mensajes mientras ella estaba en el set de grabación.

"Buenos días para mi hermanita del alma. Catica, feliz cumpleaños, te deseo lo mejor. Un besote, un abazote y bueno, para agradecerte lo especial que eres con nosotros. Te queremos demasiado y pa' lante, mija, con esa bella familia. Chao", fue uno de los comentarios que recibió.

Por qué Catalina Gómez se ausentará temporalmente de 'Día a Día'

Poco después, sus compañeros de trabajo aparecieron en escena con una torta de queso y chicharrones para festejar su cumpleaños. Con aplausos, cantando y con muy buena actitud le desearon una larga vida a la conductora de televisión, que se mostró visiblemente conmovida con el gesto.

¡Feliz precumpleaños, Catalina Gómez! Así celebró en 'Día a Día'. Foto: Caracol Televisión.

"Queríamos desearte un feliz cumpleaños desde hoy porque sabemos que la próxima semana lo vas a celebrar en otro lugar, no vas a estar aquí cerquita de nosotros, pero queremos decirte que te queremos, te admiramos, que dios te bendiga con mucha salud y larga vida", señaló Soto.



Cuándo cumple años Catalina Gómez, presentadora de 'Día a Día'

La paisa nació el 18 de noviembre de 1980 en Medellín. En 2023 concedió una entrevista para las redes de Caracol Televisión en donde confesó que se siente orgullosa de su historia y, además, reveló cuáles son sus "apuntes" o recomendaciones para disfrutarse cada etapa de la vida al máximo.

"No está en los apuntes del libro, pero para celebrar un buen cumpleaños lo primero es sentirse muy orgulloso de su edad, estar muy feliz de celebrar la vida (con lo bueno y lo malo), brindar con un vinito y bailar hasta que amanezca", señaló en aquella oportunidad.

