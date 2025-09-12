Zambrano y Katiuska demuestran sus celos: "Dónde hubo fuego, cenizas quedan"

En la puesta con Andrea Serna, después de la prueba en el Box Amarillo, Potro habló de cómo ha sido su llegada al equipo Gamma. El boxeador confesó que pensó que iba a chocar con Zambrano, pero que, para su sorpresa, se han llevado muy bien, al punto de que el medallista olímpico hasta le cocinó arroz trifásico, el mismo plato que le preparaba Katiuska en Omega.

Cabe recordar que, en episodios anteriores, Katiuska y Zambrano aceptaron que habían salido un tiempo, aunque la relación nunca prosperó ni se formalizó. Sin embargo, las declaraciones del joven bastaron para encender las alarmas de los demás, pues Katiuska no ocultó sus celos al notar que su excompañero ahora parecía preferir el arroz trifásico de su rival.

Las bromas no se hicieron esperar, donde varios lanzaron comentarios como: “¿Quién le habrá enseñado a quién a hacer el arroz?” o el ya famoso “donde hubo fuego, cenizas quedan”. Para completar la escena, Zambrano se mostró aún más coqueto con Katiuska, buscando intimidarla con la frase: "después de que mata al tigre, le corre al cuero", y le preguntó "¿No pensaste en mí?".

