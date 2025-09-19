En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Zambrano y Eleazar le hicieron sacar lágrimas a Katiuska: uno de ellos le pidió perdón

Zambrano y Eleazar le hicieron sacar lágrimas a Katiuska: uno de ellos le pidió perdón

Durante el Desafío de Sentencia y Hambre, los participantes debían lanzar unos balones a sus contrincantes para tumbar unas figuras. Zambrano lo hacía con fuerza y esto le dolía a su compañera.

