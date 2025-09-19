Zambrano y Eleazar le hicieron sacar lágrimas a Katiuska: uno de ellos le pidió perdón

En la prueba de Sentencia y Hambre, Katiuska fue una de las protagonistas, ya que lloró cuando le tocaba estar en la pista. Los participantes debían derribar una torre de fichas de su contrincante, y preciso, Zambrano, de Gamma, le tocó estar al frente de la plataforma de Omega.

Qué pasó con Katiuska en la prueba del Desafío

Cuando su compañera estaba en la competencia, él le lanzaba los balones y se quejaba de que lo estaba haciendo demasiado duro. En varias oportunidades se le escurrieron las lágrimas, porque sentía una molestia en su espalda y piernas, mientras desarrollaba la actividad.



No solo fue una, sino dos veces las que el capitán de Gamma tuvo que derrumbar sus fichas para no dejar ganar a Omega. Hubo un detalle que llamó la atención y es que, Eleazar, de Alpha, también le lanzó balones a Katiuska. Esto la afectó demasiado, pero en ningún momento se rindió y siguió dándola toda en La Ciudad de las Cajas.

Posteriormente, cuando todo el juego culminó y ganó Gamma, Zambrano sorprendió con un gesto. Se le acercó a Katiuska y le dijo que la quería mucho, que lo disculpara por lo que ocurrió, pero no lo hizo con mala intención. Por su parte, Rata le afirmó que sí fue muy brusco con ella, y ahí le da un abrazo y le expresa el cariño que le tiene.

Asimismo, Eleazar indica que él nunca le pegó fuerte a Katiuska, pero que sí lo hizo con Yudisa, a quien tuvo varias veces al frente y por ello, luchó bastante para tener su torre armada, a pesar de los balonazos que recibía por parte de su parte su compañero.

