Zambrano tiene fuerte discusión con Gio al perder la prueba: "¿Quieres que te aplauda?"

Zambrano tiene fuerte discusión con Gio al perder la prueba: “¿Quieres que te aplauda?”

Cuando Mecho, Yudisa, Gio y Cris llegan del Box Rojos, Rosa y Zambrano muestran su inconformismo por cómo realizaron la prueba. Por lo cual, el líder les reclama por no hacer los puntos.

Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 09:34 p. m.

