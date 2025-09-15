Zambrano tiene fuerte discusión con Gio al perder la prueba: “¿Quieres que te aplauda?”

Luego de que Gamma no ganara el Desafío de Sentencia y Bienestar, el equipo llegó a su casa para dialogar con todos sobre lo que pasó. En ese momento, Rosa y Zambrano empiezan a discutir por el rendimiento de sus compañeros.

En este punto, Gio empieza a decirle que no se les dieron las cosas y que esas cosas pueden suceder. Tras este comentario, el capitán de Gamma indica que las mujeres estuvieron mejor en la competencia y hasta criticó la manera en la que no se movió para atrapar la pelota.

Tras este hecho, Gio continúa diciendo que los demás se fueron contra ellos, por lo cual, se les dificultó de alguna medida. A raíz de esto, Zambrano le cuestionó "¿quieres que te aplauda?". Al ver que la situación se complicó entre todos, Rosa pidió que no pelearan y se terminara ahí la discusión que se estaba escalando.

Por otra parte, se empezó a vivir un momento muy tenso entre ellos. Ella pidió que se abriera un diálogo, porque se iban a entender de la manera en la que estaban hablándose. En seguida, se acabó la conversación, pero los demás se quedaron callados por aquella situación.

