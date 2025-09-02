Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Zambrano solidifica su alianza con Alpha: esto fue lo que le dijo a Eleazar y Leo

Zambrano solidifica su alianza con Alpha: esto fue lo que le dijo a Eleazar y Leo

Cuando las participantes que se encontraban en el Desafío a Muerte en el Box Negro, Zambrano, de Gamma, habló con Leo y Eleazar, de Alpha, para confirmar que siguen juntos en el próximo ciclo.