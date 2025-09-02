Zambrano solidifica su alianza con Alpha: esto fue lo que le dijo a Eleazar y Leo

Todos los participantes del Desafío Siglo XXI, se encuentran en la prueba a Muerte en el Box Negro para definir quién se irá de la competencia. Allí ocurre algo que llama la atención y es cuando Zambrano, de Gamma, se reúne con Eleazar y Leo, capitán de Alpha, para dialogar de su alianza.

Alianza entre Gamma y Alpha

El integrante de Gamma empieza diciendo que si toca apoyar al otro equipo, se hace el favor. Por otra parte, Eleazar afirma que van a seguir con la misma dinámica, y que todo lo seguirán enviando al mismo escuadrón. Todo lo finalizan ellos con un "hay que apoyarnos, porque o si no, nos van a reventar": añadió Zambrano. Tras esto, se dan la mano firmando aquel pacto.



Es de recordar que, cuando Andrea Serna, la presentadora del programa de los colombianos, le preguntó a Zambrano sobre los chalecos que han llegado a Gamma. En el ciclo donde los hombres se lo pusieron, Rata lo recibió, por lo cual, indagó sobre este tema.

A raíz de esto, Katiuska expresó que su metodología no es solo ganar las pruebas en La Ciudad de las Cajas, sino estar aliado con Alpha. Asimismo, en Omega indicaron que desde hace rato se ha notado esa unión que tienen entre ellos para afectar al equipo liderado por Juan.

