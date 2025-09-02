Yudisa, de Gamma, cuenta en el Desafío la triste historia con su papá: “Me había negado”

En este capítulo 43 del Desafío Siglo XXI, Yudisa abre su corazón para contar lo que sucedió con su papá. Primero indica que su mamá aún estaba embarazada de ella cuando su padre la negó. Esto la afectó demasiado a la edad de siete años, aproximadamente.

Historia de Yudisa sobre su papá

"Yo veía que a mis amigas las llevaba el papá. A mí nunca me hizo falta uno, y lo vine a conocer a los 12 años. Me pidió disculpas, me dijo que se había dejado llevar de la gente, y le expresé que no tenía nada que perdonarle. Usted hizo lo que su corazón le dio, porque las personas no fueron las culpables, porque usted no decidió por sí mismo", empieza diciendo.



Tras esto, Yudisa afirma que fue muy feliz al conocerlo y luego de ello, la integrante de Gamma afirma que ahora, para él, es su consentida. Adicionalmente, revela que ahora hablan mucho y que cuando va a Pradera, Valle del Cauca, lo primero que hacer es decirle "hija estoy acá".

Frente esto, ella no ha dudado en ir a pasar un rato con él. Aunque ella tuvo un momento complejo, indica que su mamá fue maravillosa y que su tío hizo una buena labor como papá; por lo cual, ahora tuenes hombres a los que les puede agradecer por estar ahí para ella.

