Valentina le dice a Neos en Playa Baja lo que ha pensado Gamma del castigo de la plata

El capítulo 119 del 'Desafío del Siglo XXI' inicia con escenas paralelas en los distintos equipos que permanecen en competencia. En Playa Baja, el grupo de Neos comparte un momento de convivencia en Playa Baja, mientras que en Gamma algunos integrantes participan en una dinámica recreativa que se desarrolla como una guerra de almohadas.

El foco del episodio también se traslada a Valkyriaa y Valentina, quienes deciden pasar la noche juntas en la Suite ditu. Esta decisión marca uno de los puntos centrales del capítulo, ya que su encuentro genera información que posteriormente conocen sus equipos.

Al día siguiente, las jóvenes regresan a sus respectivas casas. Durante el reencuentro con Neos, Valentina comparte detalles relacionados con los planes que manejan sus contrincantes frente al castigo de la plata, una de las instancias decisivas del juego. La información entregada permite a Neos conocer con anticipación los posibles escenarios que podrían desarrollarse cuando se defina quién debe enfrentar dicha sanción.

Según lo informado, Valkirya expresa una postura clara respecto a la situación y confía en que Potro actuará de buena fe en caso de que Gamma resulte involucrado en el castigo.

Frente a estos antecedentes, los integrantes de Neos manifiestan internamente que no depositan confianza en sus adversarios. A partir de lo que conocen, establecen que la siguiente prueba se vuelve determinante y que su objetivo inmediato es obtener la victoria sin depender de factores ajenos a su desempeño.

En el campamento de Gamma, Valkirya se reúne con sus compañeros para informarles que Neos permanece en Playa Baja. Además, les entrega un resumen de cómo transcurrió la noche que compartió con Valentina en la Suite ditu.

