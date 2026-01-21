Publicidad

La Vuelta al Mundo en 80 Risas
'La Reina del Flow 3'
Valentina le dice a Neos en Playa Baja lo que ha pensado Gamma del castigo de la plata - CaracolTV

Tras compartir con Valkyria en la Suite de ditu, Valentina habla con sus compañeros sobre lo que han planeado sus contrincantes a la hora de enfrentar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Valentina le dice a Neos en Playa Baja lo que ha pensado Gamma del castigo de la plata

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de ene, 2026
Valentina le cuenta a Neos en Playa Baja lo que ha pensado Gamma sobre el castigo de la plata