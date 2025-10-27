En vivo
También Caerás
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Deuda de actor de 'Pasión de Gavilanes'

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Tres distracciones de Gamma en la prueba del ‘Desafío’: perdieron con mucha ventaja

Tres distracciones de Gamma en la prueba del ‘Desafío’: perdieron con mucha ventaja

Durante la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, Gamma tenía la ventaja, pero ocurrieron varios hechos que retrasaron su pista. El que más resaltó fue cuando bajaron varias llantas de Omega.

Publicidad

Publicidad

Publicidad