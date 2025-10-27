Tres distracciones de Gamma en la prueba del ‘Desafío’: perdieron con mucha ventaja

Luego de que conocer que Omega ganó la prueba del Box Amarillo, Gamma quedó frustrado, porque volverá a enfrentarse a un castigo. Debido a esto, los integrantes que cometieron errores se sintieron mal, pero entre todos aceptaron que deben estar más concentrados.

Qué pasó con Gamma en la prueba del Desafío

En primera instancia, Valentina tuvo varias complicaciones para pasar un obstáculo, el mismo que hizo llorar a Katiuska y en donde Eleazar se resbaló. Entre todos estaban intentando buscar la manera más fácil de superarlo, pero tenían mucho miedo de que algo les pasará.



En esta oportunidad, con Valentina perdieron la ventaja que tenían, porque al devolverse, para completar el circuito, ella siempre se caía en los sacos. Gamma le decía que ella podía, que no debía soltarse, porque del otro lado la iba a recibir Yudisa, sin embargo, ella indicaba que tenía mucho miedo.

Por su parte, Potro también le decía unas palabras para que ella pudiera estar firme y confiar en que no se iba a caer, pero por más que lo intentara, se resbalaba. Tras unos minutos después, Gio llegó para apoyar y lograr que Valentina pasara.

En un segundo punto, Cuando Gamma llega al obstáculo en donde hizo sufrir a más de uno, ellos toman el carril de Omega, y aunque les dicen que no deben estar ahí, Potro indica que no sucede nada.

Posteriormente, cuando bajan todos para subir por las llantas, el boxeador es quien se va para la sección de Omega y ahí, ayudaron a su contrincante sin pensarlo. Al darse cuenta, empiezan a correr para hacer lo mismo desde el otro lado.

Finalmente, al subir todas las llantas, una se desaparece, por lo cual, Gio tiene que ir hasta abajo y buscarla. Él le pide a su equipo que busquen en la fosa, pero tampoco la ven. Unos minutos después, Yudisa da con el paradero de esta, y empiezan a ver cómo pueden llegar rápido a la meta. Sin embargo, Omega se queda con la victoria.

