Tras estrategia de Omega en el Desafío, habría ruptura en la relación entre Gamma y Rata

El equipo Omega armó una estrategia para organizar el turno en que sus hombres recibirían los chalecos de sentencia de este ciclo. Para ello diseñaron un pequeño juego con vasos que contenían distintas cantidades de piedras, lo que definía el orden.

Mira también: Juan Pablo Ángel reveló si estaba de acuerdo con que Gero participara en el Desafío



Supuesta ruptura de Rata y Gamma por Omega

El resultado dejó a Rata en el primer lugar, seguido por Juan y, finalmente, Camilo. Entre ellos pactaron no revelar la mecánica de la selección, con la intención de sembrar dudas en Gamma y mantener en secreto su forma de decidir.



Por otra parte, Gamma, tras imponerse en la prueba de Sentencia y Servicios, obtuvo el privilegio de designar al próximo sentenciado. La conversación interna estuvo marcada por la propuesta inicial de Gio, quien sugirió enviar el castigo a Alpha, pero la mayoría recordó que había una alianza de por medio.

Publicidad

Con esa decisión tomada, el grupo determinó que el equipo afectado debía ser Omega. Cris fue escogido como emisario y cargó con el maletín para entregar la noticia directamente a sus contrincantes.

Mira también: Sathya habla de ‘arrunchis’ en el Desafío: “yo no me metí en las cobijas para tapar”

Publicidad

Finalmente, al llegar a destino, fue Rata quien se puso el chaleco, cumpliendo con lo que habían planeado en su estrategia previa. Acto seguido, se dirigió a la casa de Gamma para relatar lo ocurrido, lo que generó sorpresa general y dio pie a comentarios dirigidos contra Juan, actual líder de Omega.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.