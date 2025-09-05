Publicidad

La Venganza de Analía
DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Tras estrategia de Omega en el Desafío, habría ruptura en la relación entre Gamma y Rata

Todo ocurre cuando Cris se da cuenta de que Rata fue el que se puso el chaleco en Omega, es decir, que es el nuevo sentenciado de este ciclo y se enfrentará a Gero en el Box Negro.

Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 09:27 p. m.