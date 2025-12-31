Programación de Caracol para 1 de enero de 2026: esto es lo que van a transmitir

Caracol Televisión iniciará este 2026 con una programación especial para que los televidentes se conecten desde sus televisores o celulares a la señal en vivo y disfruten de películas que los entretendrán durante el día festivo.

Cambios en la programación de este 1 de enero

Al ser un día festivo, la parrilla se ajustará desde la mañana hasta la noche. En este sentido, la programación iniciará con la transmisión del Ángelus, de 6:00 a.m. a 6:30 a.m., seguido de la Misa Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, que se emitirá de 6:30 a.m. a 7:45 a.m.



Luego, se presentará Noticias Caracol, edición del mediodía, de 12:30 p.m. a 1:30 p.m. Tras este espacio informativo, se emitirá la película 'El Paseo 3', que irá hasta las 3:15 p.m. Posteriormente, la señal continuará con 'The Art of Racing in the Rain' y, más adelante, con 'London Has Fallen', de 5:30 p.m. a 7:00 p.m., horario en el que regresa la edición central de Noticias Caracol.



¿Este 1 de enero habrá ‘La Danza de los Millones’?

En cada capítulo de 'La Danza de los Millones' se entrega una jugosa suma de dinero a los famosos participantes y también el “regalo de Navidad de Caracol Televisión”, una millonaria cifra para un colombiano que responda correctamente la pregunta de Laura Acuña. Sin embargo, este 1 de enero la programación tendrá cambios.

De 8:00 p.m. a 9:30 p.m. (franja que normalmente ocupa La Vuelta al Mundo en 80 Risas) se transmitirá la película 'El olvido que seremos'. Posteriormente, de 9:30 p.m. a 11:00 p.m. cuando suele ser 'La Danza de los Millones', se emitirá 'La Sucursal'.

Más tarde, desde la medianoche hasta la 1:15 a.m., se presentará 'Ni te cases ni te embargues'.



¿Cuándo regresa ‘La Danza de los Millones’ a su horario habitual?

El programa volverá el 2 de enero a su horario habitual, de 9:30 p.m. a 10:30 p.m., para que más colombianos disfruten de las pruebas y tengan la oportunidad de participar por un millonario premio que ya ha emocionado a numerosos espectadores.



¿Cuándo regresa el ‘Desafío del Siglo XXI’ a Caracol Televisión?

Cabe recordar que el próximo lunes 12 de enero la programación dejará de ser la habitual de los días festivos, pues regresará Desafío del Siglo XXI, un formato que muchos colombianos han esperado desde que fue levantado de la pantalla por las fiestas de fin de año.





“Colombia, llega la batalla más esperada: la gloria de levantar la copa. Aquí hay honor y sacrificio. Solo uno podrá cambiar su historia y escribir su nombre. Desafío del Siglo XXI regresa el lunes 12 de enero a las 8:00 p.m.”, anunció Andrea Serna.

