Tierna reacción de Deisy al ver a Rata con el chaleco: “De los errores hay que aprender”

En este capítulo 37 del Desafío Siglo XXI, Andrea Serna llama a todos los participantes para hablar del más reciente chaleco que se entregó en La Ciudad de las Cajas. Omega decidió llevarlo a Gamma y Rata se lo puso.

Frente a esto, Gio empieza diciendo que su anterior capitán de quipo quiso asumir lo que había sucedido y afirmó que él se lo quería poner, porque no le quiere huir al chaleco, pero Rata, por el pequeño error que tuvo de ir a Omega y “sacar un poco de su bondad”, es que así se llevó a cabo este proceso.



Reacción de Deisy a chaleco de Rata

“Yo sé que va a volver, porque es muy ágil, un campeón. Nadie se lo quiere poner, pero como dice él, siempre hay para todos. Si algún día le llega a uno, se debe estar preparado psicológicamente para ese ciclo darla toda”.

A raíz de esta respuesta, Rata responde que él quiso ponerse al frente, porque según él, se formó un “alboroto” porque hubo mala comunicación y por eso quiso asumir la responsabilidad. “Sé que les gusta verme competir, entonces voy a brindarles mi mejor espectáculo”.

Cuando Andrea Serna, presentadora del Desafío, le preguntó a Deisy cómo recibió esa noticia. Lo primero que hizo fue esconderse detrás de Manuela y reírse. Además, Gio afirmó que la competidora se puso roja, tras unos segundos después, esto fue lo que respondió.

“Pues, yo ya lo veía venir por el problema que pasó entre Rata y Omega. Digamos que, no me lo esperaba, pero no me sorprende. Él es un buen competidor, tiene muchas posibilidades de volver y de los errores hay que aprender. Es lo que le puedo decir”, indicó.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.