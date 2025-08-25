Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Tierna reacción de Deisy al ver a Rata con el chaleco: "De los errores hay que aprender"

Tierna reacción de Deisy al ver a Rata con el chaleco: “De los errores hay que aprender”

En medio de la llamada de Andrea Serna, todos se enteran de que Rata se puso el chaleco; por lo cual, la presentadora del Desafío no duda en preguntarle a Deisy qué opina al respecto y se esconde.

Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: agosto 25, 2025 08:16 p. m.