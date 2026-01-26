Publicidad

Quién quedó sentenciado en el 'Desafío' hoy 26 de enero: Gamma toma decisión - CaracolTV

Tina es la encargada de entregar el primer Chaleco de Sentencia de este ciclo 23 en Neos. Quienes deberán defender su cupo en la competencia en el Box Negro son Rata y Valentina.

Quién quedó sentenciado en el 'Desafío' hoy 26 de enero: buscan debilitar a uno de los fuertes

Tina es la encargada de entregar el primer Chaleco de Sentencia del ciclo 23 en la casa Neos, donde encuentra a sus rivales cabizbajos debido a su mala racha y los problemas de comunicación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de ene, 2026
