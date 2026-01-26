Quién quedó sentenciado en el 'Desafío' hoy 26 de enero: buscan debilitar a uno de los fuertes

Luego del Desafío de Sentencia y Hambre que se llevó a cabo en el Box Amarillo y en el que el equipo Gamma obtuvo la victoria, los integrantes de la casa naranja y del equipo Neos regresan a sus respectivas casas. Al llegar, los participantes conversan sobre el desarrollo de la prueba, el resultado y los momentos que marcan la competencia. La derrota de Neos sigue siendo tema de conversación, especialmente por la forma en la que se define el enfrentamiento.

En la casa de Neos, Valentina y Deisy se alistan mientras esperan la llegada del Chaleco de Sentencia. Ambas permanecen atentas a la decisión que tomará el equipo ganador, conscientes de que la sentencia puede recaer sobre cualquiera de las dos duplas.

En la casa de Gamma, los participantes se reúnen para debatir a quién le entregarán el Chaleco de Sentencia. Durante la conversación, plantean diferentes opciones y analizan el comportamiento reciente de sus rivales. En medio del análisis, surge la idea de entregárselo a Rata. Mencionan que en los últimos días se ha mostrado muy estresado y que ha tenido enfrentamientos verbales con Valentina. Consideran que atraviesa una etapa crítica dentro del juego y que esta decisión podría debilitarlo en la competencia.

¿Quién quedó sentenciado en el Desafío hoy 26 de enero?

Tina es la encargada de llevar el Chaleco de Sentencia hasta la casa de Neos. Al llegar, se reúne con los integrantes del equipo y comunica la decisión tomada por Gamma. El Chaleco de Sentencia es entregado a Rata y Valentina, quienes reciben la noticia juntos. Ambos toman el chaleco y se lo colocan.





Luego de cumplir con la entrega, Tina regresa a la casa de Gamma y se encuentra nuevamente con sus compañeros. Allí les comenta cómo percibe a sus rivales tras la sentencia y les dice que los ve cabizbajos.

En la casa de Neos, Potro se reúne con Deisy, Rata y Valentina para hablar sobre lo que está ocurriendo dentro del equipo. Durante la conversación, señala que Deisy y Rata deben empezar a concentrarse más en la competencia. Les expresa que las peleas que han tenido como pareja están permeando su desempeño dentro del juego y afectando el funcionamiento del equipo en las pruebas.

