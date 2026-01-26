Publicidad

Por qué se pelearon Deisy y Potro en el 'Desafío': capítulo del 26 de enero - CaracolTV

Justo cuando se preparan para del Desafío de Sentencia y Hambre que tiene lugar en el Box Amarillo, Deisy protagoniza una pelea con Rata en la casa Neos. Hasta Potro termina interviniendo de manera jocosa.

Banner producción Desafío XXI DK

Deisy se molesta con Rata por unos tenis y Potro le echa leña al fuego llamándolo inútil

Antes del Desafío de Sentencia y Hambre programado para el Box Amarillo, la integrante de Neos se molesta al no encontrar un par de zapatos idóneos para la prueba de tierra, lo que le genera irritación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de ene, 2026
