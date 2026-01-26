Deisy se molesta con Rata por unos tenis y Potro le echa leña al fuego llamándolo inútil

El capítulo 122 del 'Desafío del Siglo XXI' se desarrolla después de la llamada de Andrea Serna, en la que convoca a dos parejas por equipo al Box Amarillo para enfrentar el Desafío de Sentencia y Hambre. Tras el anuncio, en la casa Neos se presenta una discusión entre Deisy y Rata, justo en el momento en que los participantes se alistan para la prueba.

Por qué pelean Deisy y Rata en el capítulo 122 del 'Desafío'

La situación ocurre mientras el equipo se prepara para salir al box de tierra. Deisy busca sus zapatos para la prueba y le pide ayuda a Rata para encontrarlos. Él revisa entre las pertenencias y encuentra unas zapatillas que están sucias, con restos de lodo seco. Al mostrárselas, Deisy se niega a ponérselas y explica que quiere usar unas limpias para la competencia.



Rata insiste en que esas son las zapatillas disponibles en ese momento y se las entrega, pero Deisy mantiene su postura y señala que no se las va a poner debido a su estado. El intercambio genera un momento de tensión entre ambos, mientras el resto del equipo continúa organizándose para la salida al Box Amarillo.

Durante la escena, Potro interviene desde una posición más relajada y toma la situación con sentido del humor. En medio de la conversación, comenta que a las mujeres hay que quererlas sin necesidad de entenderlas, lo que provoca algunas reacciones entre los presentes. A pesar del comentario, Rata se muestra molesto por lo ocurrido y por la negativa de Deisy a usar las zapatillas que él encontró.

Minutos después, mientras la preparación continúa, la Súper Humana vuelve a aparecer con las zapatillas sucias que le había pasado su novio anteriormente. Al ver que finalmente tiene el calzado adecuado, el ambiente cambia y los integrantes del equipo toman la situación con sentido del humor. La discusión pierde intensidad y da paso a comentarios y risas antes de salir a la prueba.

Potro vuelve a intervenir y bromea sobre lo que acaba de suceder, recreando el intercambio entre Deisy y Rata. Durante su comentario, dice: “Me da risa porque ‘Mis zapatos… Rata, inútil, mis zapatos… Los encuentra… Eso está sucio, eso está sucio, no me voy a poner eso, me voy a poner los otros. Mi amor, pero vamos a tierra. No importa. Después entró al cuarto, recapacitó la vaina y otra vez salió”.

