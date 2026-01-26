Quién ganó el Desafío hoy 26 de enero y se quedó con toda la comida del ciclo

El capítulo 122 del 'Desafío del Siglo XXI' continúa con el desarrollo del Desafío de Sentencia y Hambre. La prueba se lleva a cabo en el Box Amarillo, donde los equipos se enfrentan con un objetivo claro: asegurar los alimentos para los próximos días. En esta etapa del juego, el equipo ganador se queda con toda la comida disponible, mientras que el perdedor no obtiene ningún alimento.

Además de la disputa por la alimentación, los participantes también compiten por la Moneda Dorada, un beneficio que le otorga a un jugador la posibilidad de participar posteriormente en la Máquina de Dinero.

Quién ganó el 'Desafío' hoy 26 de enero

Durante el desarrollo de la prueba, el equipo Neos logra tomar la delantera en varios tramos del circuito. A lo largo de la competencia, avanzan con ventaja y parecen tener el control del enfrentamiento. Sin embargo, al llegar a la definición, se presentan errores de comunicación entre sus integrantes. En el momento final, estos fallos provocan que la última ficha se caiga justo cuando intentan cerrar la prueba, lo que cambia el resultado.

Gamma aprovecha la situación en la definición y logra completar correctamente el circuito. Gracias a ese cierre, el equipo Gamma se queda con la victoria en el Box Amarillo y asegura todos los alimentos del Desafío de Sentencia y Hambre. El resultado marca un punto importante en la jornada, ya que influye directamente en las condiciones de convivencia de los equipos dentro de la competencia.

En paralelo a la definición por equipos, Rata logra quedarse con la Moneda Dorada. Este resultado le permite acceder más adelante a la posibilidad de participar en la Máquina de Dinero, lo que representa una ventaja individual dentro del juego y abre nuevas opciones estratégicas para las siguientes etapas.

Tras conocerse el resultado, las reacciones en los equipos son distintas. Mientras Gamma celebra la victoria y el haber asegurado la comida, en Neos se presenta una discusión interna. El ambiente se torna tenso luego de la derrota, especialmente por la manera en la que se pierde la prueba en el último momento.

Durante ese intercambio, Potro se dirige a los integrantes del equipo verde y señala la importancia de mejorar la comunicación entre ellos. La situación refleja el momento que atraviesa Neos, que viene enfrentando una racha negativa dentro del juego.

