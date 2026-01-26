Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Tormenta de Pasiones
Programación de Caracol

Quién ganó el Desafío hoy 26 de enero: capítulo 122 del reality - CaracolTV

Dos parejas por equipo, de Gamma y Neos, llegan al Box Amarillo para el Desafío de Sentencia y Hambre, en el que la comunicación y el trabajo en equipo es la clave para ganar. Mira qué pasa con Zambrano y Rata.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Quién ganó el Desafío hoy 26 de enero y se quedó con toda la comida del ciclo

Mientras Zambrano, de Gamma, se va en contra de Gio en la definición; Neos le pide a Rata mantener la calma en el momento más complejo de la prueba que tiene lugar en el Box Amarillo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (2).jpg