Quién quedó sentenciado en el Desafío hoy 22 de enero: Kevyn entregó los chalecos

Mira también: Rata reaccionó en vivo al polémico beso que le dio a Deisy en el 'Desafío', ¿se arrepiente?

Mira también: Leo no quiere que Kevyn y Valkyria lleguen a la final del 'Desafío': "Debemos ser egoístas"





Mira también: Valentina llora a escondidas en el baño del 'Desafío' por comentario hiriente de Leo

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.