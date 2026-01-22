Publicidad

Quién quedó sentenciado en el Desafío hoy 22 de enero: capítulo 120 - CaracolTV

Con su victoria en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, Gamma se queda con la posibilidad de girar la ruleta de los castigos y entregar los últimos Chalecos de Sentencia del ciclo.

Quién quedó sentenciado en el Desafío hoy 22 de enero: Kevyn entregó los chalecos

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de ene, 2026
