Quién quedó sentenciado en el 'Desafío' este 21 de enero: Neos cumple su palabra

El capítulo 119 del Desafío del Siglo XXI avanza con una de las decisiones más relevantes de la jornada: la asignación del Chaleco de Sentencia. Luego de que el equipo Neos obtiene la victoria en el Desafío de Sentencia y Servicios realizado en el Box Rojo, el desarrollo del juego se concentra en las conversaciones internas y en el análisis de las opciones disponibles para definir a los próximos sentenciados.

Mira también: Leo no quiere que Kevyn y Valkyria lleguen a la final del 'Desafío': "Debemos ser egoístas"



La prueba en el Box Rojo contó con la participación de tres duplas por equipo. Por Gamma compitieron Zambrano, Miryam, Rosa, Gero, Gio y Valkyria, mientras que por Neos llegaron Potro, Deisy, Rata, Valentina, Leo e Isa. Tras finalizar el enfrentamiento, el resultado favoreció a Neos, lo que les otorga la posibilidad de enviar el Chaleco de Sentencia al equipo rival y definir quiénes deberán defender su permanencia en la competencia.

Después de la prueba, los integrantes de Neos se reúnen para debatir sobre el siguiente movimiento estratégico. El equipo analiza las consecuencias que puede tener la elección de los sentenciados, teniendo en cuenta el estado actual de la competencia y el impacto que esta decisión genera tanto a nivel individual como grupal.



Quién quedó sentenciado en el 'Desafío' este 21 de enero

Una vez tomada la decisión, Potro es el encargado de llevar el Chaleco de Sentencia al campamento de Gamma. Al llegar, Potro coloca el chaleco a Tina y Kevyn, quienes se convierten oficialmente en los sentenciados del capítulo 119.

Mira también: Valentina llora a escondidas en el baño del 'Desafío' por comentario hiriente de Leo





La selección de Tina y Kevyn se produce en un contexto en el que ambos ya contemplaban la posibilidad de ser elegidos. Tras recibir el chaleco, los dos quedan habilitados para competir en el próximo Desafío de Muerte, donde deberán defender su cupo para continuar en el programa.

Publicidad

La sentencia marca un antes y un después en el ciclo teniendo en cuenta que los verdes se encontraban atravesando por una mala racha.

Mira también: ¿Isa sale del 'Desafío 2025' por lesión o se queda? Andrea Serna da importante noticia

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.