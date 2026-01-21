Publicidad

Quién quedó sentenciado en el 'Desafío' este 21 de enero: Neos cumple su palabra

Potro es el elegido para ir hasta Gamma para entregar los dos nuevos Chalecos de Sentencia. Quienes reciben las temidas prendas se muestran tranquilos, pues ya veían venir la noticia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de ene, 2026
