Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Quién quedó sentenciado en el 'Desafío': Omega le puso el chaleco a una mujer

Quién quedó sentenciado en el 'Desafío': Omega le puso el chaleco a una mujer

En Omega decidieron que Mencho debía portar el chaleco, porque vieron a Yudisa muy tranquila en la prueba de Sentencia y Hambre. Por lo cual, empacaron el maletín y Tina se lo llevó.

