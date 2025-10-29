Quién quedó sentenciado en el 'Desafío': Omega le puso el chaleco a una mujer

Este miércoles, 29 de octubre, se llevó a cabo el capítulo 83 del Desafío Siglo XXI, en donde los participantes se despertaron sin dos integrantes, Eleazar y Valentina. Tras la dolorosa despedida, indicaron que seguirán dándola toda para no quedar en riesgo.

Ahora bien, en este episodio la prueba de Sentencia y Hambre se desarrolló en el Box Blanco, en donde Omega resultó ser el ganador. Lo que más llamó la atención fue la ventaja que tuvieron, luego de que Mencho se demorara bastante en un obstáculo de puntería.



Quién quedó sentenciada en el Desafío

Por lo cual, el equipo liderado por Katiuska tuvo que elegir a qué mujer enviarle el chaleco. Entre todos empezaron a analizar la situación, porque vieron algunas actitudes extrañas en Yudisa y por eso tomaron la decisión de enviar la temida prenda roja a Mencho, como una estrategia.

Aunque indicaron que se lo querían dar a la capitana de Gamma, todo cambió por lo que percibieron en la prueba. En donde la más joven de la competencia se relajó bastante, según indicaron. Tras unos minutos, Tina cogió el maletín y tomó rumbo para la otra casa.

Al llegar confesó las razones por las que le estaban colocando el chaleco a Mencho y ahí Yudisa empezó a molestar, entre risas, diciendo que su compañera es la Elegida. Tras esto, la melliza llegó a donde sus compañeros para contarles todo lo que ocurrió. Allí imitó lo que la más joven de la competencia hizo y tras esto, Katiuska indicó que la mujer se estaba siendo muy inmadura. Que sabía que era así, pero nunca pensó de esa manera.

Mientras tanto, en Gamma se quedaron analizando la razón por la que le estaban dando el chaleco. Allí afirmaron que, como ella ya ha sido la Elegida varias veces, entonces no lo puede ser otra vez. Allí revisaron a cada participante e indicaron que lo más probable es que esa persona esté en Omega.

