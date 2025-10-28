Quién quedó eliminado del 'Desafío': se conocen los diez que pasan al siguiente ciclo

En este capítulo 82 del Desafío Siglo XXI, Mencho, Rosa, Valentina, Gio y Eleazar se enfrentaron en el Box Negro. Ninguno quería irse del reality en este momento de la competencia, en la que ahora serán solo diez participantes que la darán toda para ganarse ese $1.200.

Quién quedó eliminado en el Desafío

Eleazar y Valentina tuvieron que despedirse de sus compañeros. Aunque no hubo lágrimas, en Omega quedaron tristes por haber perdido un integrante muy fuerte, mientras que en Gamma la comunicadora social indicó que quería llorar, pero de felicidad de haber logrado llegar tan lejos en el programa de los colombianos.



Por otra parte, Rosa, Mencho y Gio no podían de la felicidad cuando les confirmaron que siguen con vida en el Desafío Siglo XXI. Tienen la tranquilidad de que estarán una semana más en competencia y que la seguirán dando toda para alzar esa copa con su nombre.

Cómo era la prueba del Desafío

En esta oportunidad, los participantes tenían empezar desde la parte superior del Box Negro. Allí debían sacar una cuerda para luego descender sobre esta. Al llegar al primer piso, introducirse por un túnel que tenía mallas y la idea era atravesarlas. Posteriormente, tener equilibrio para cruzar una parte de la pista hasta llegar a un tablero.

Con la ayuda de una vara metálica debían desenroscar un tornillo para sacar una llave. En seguida, devolverse por el mismo circuito para luego introducir esa llave y abrir un cofre gigante con tres bolas con varios kilos. Finalmente, el que lograra posicionar esos tres balones en una superficie, aseguraban en el puesto en el Desafío.

