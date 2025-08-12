Publicidad

Desafío Siglo XXI
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién ganó la prueba hambre en el Desafío tras la eliminación de Andrey, de Omega

Quién ganó la prueba hambre en el Desafío tras la eliminación de Andrey, de Omega

Andrea Serna convocó a tres hombres y dos mujeres por equipo al Box Azul para la primera prueba del sexto ciclo. En esta ocasión, el segundo puesto podría quedarse con el pescado seco o los cereales.