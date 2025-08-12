Quién ganó la prueba hambre en el Desafío tras la eliminación de Andrey, de Omega

Alpha, Gamma y Omega atendieron el llamado de Andrea Serna y llegaron al Box Azul para el Desafío de Sentencia y Hambre. En esta oportunidad, los Súper Humanos que se presentaron al terreno de juego fueron Valentina, Manuela, Gero, Leo y Lucho de Alpha; Grecia, Yudisa, Gio, Rata y Cris de Gamma; y Miryan, Katisuka, Juan Potro y Camilo de Omega.

Mira también: ¿Le salió a deber? Abrahan aseguró que Gero no debió arriesgarse en el Desafío a Muerte por él



Quién ganó el Desafío de Sentencia y Hambre

Alpha se quedó con el primer lugar gracias a la resistencia de Leo y la agilidad del resto de sus compañeros. El Súper Humano se encontraba sostenido en el aire mientras cargaba varias pelotas, apoyándose en sus propias partes del cuerpo, mientras sus colegas cruzaban la pista.



Con esta victoria, los morados se quedan con la posibilidad de conservar todos los alimentos a lo largo del ciclo y decidir qué comida les dejarán a quienes ocupen el segundo lugar de la competencia que en esta ocasión fueron los miembros de Gamma.

Mira también: Katiuska no aguanta y llora por la difícil situación que pasa Omega en el Desafío

Publicidad

Gio fue el encargado de sostener los balones sobre el agua y, aunque al final de la prueba gastó un par de minutos junto a Rata porque se le cayeron algunas bolas a la pileta, logró aguantar lo necesario hasta que su compañero estuviese al otro lado de la pista.



En qué consistió el Desafío de Sentencia y Hambre

Esta fue una prueba por relevos. Cada participante partió superando los obstáculos para llegar a la piscina, en el medio de esta encontró una canasta de donde tuvo que sacar dos balones, luego atravesó una estructura piramidal, saltó a otra piscina para llegar a las escaleras y así continuó a la parte superior del Box. Desde allí lanzó los balones a un compañero que estaba colgado. Este jugador tuvo que recibirlos y sostenerlos hasta completar un total de doce balones. El primer equipo en terminar el recorrido sin que ningún balón cayera al agua fue el vencedor.

Mira también: Cuánta plata perderá Omega por incumplir con el castigo en el Desafío: esta es la cifra

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.