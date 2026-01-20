Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Karol G y Feid
Programación de Caracol

Quién ganó en el 'Desafío 2025' hoy 20 de enero: prueba de Sentencia y Servicios - CaracolTV

Neos y Gamma llegan al Box Amarillo para el Desafío de Sentencia y Servicios, en el que también está en juego la Suite ditu y la Moneda Dorada. Gracias a la coordinación y la fuerza, este equipo se queda con la victoria.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Quién ganó en el 'Desafío 2025' hoy 20 de enero: frustración se apodera de un equipo

Neos y Gamma llegan al Box Amarillo para el Desafío de Sentencia y Servicios, en el que también está en juego la Suite ditu y la Moneda Dorada. Gracias a la coordinación y la fuerza, este equipo se queda con la victoria.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de ene, 2026
Comparta en:
Avances (6).jpg