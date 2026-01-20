Quién ganó en el 'Desafío 2025' hoy 20 de enero: frustración se apodera de un equipo

El Desafío de Sentencia y Servicios se desarrolla en el Box Amarillo como la segunda prueba del ciclo. Andrea Serna se reúne con tres parejas de cada equipo, Neos y Gamma, para dar inicio a esta competencia, en la que además del triunfo colectivo también están en juego la Moneda Dorada y el acceso a la Suite Ditu.

La pista exige fuerza, resistencia y coordinación entre los integrantes de cada equipo. Los participantes avanzan atados por cadenas a la altura de la cintura, lo que obliga a mantener un ritmo conjunto y a distribuir el esfuerzo de manera equilibrada.



Quién ganó la prueba del 'Desafío' hoy 20 de enero

Durante el recorrido, el equipo Neos logra tomar la delantera en los primeros segmentos de la pista. La coordinación inicial les permite avanzar con rapidez y marcar diferencia frente a Gamma. Sin embargo, la prueba entra en su etapa decisiva cuando los equipos deben introducir varias esferas en un tanque lleno de agua. En este punto, la dinámica cambia y el tiempo comienza a jugar un papel determinante.

Gamma aprovecha esta instancia para recortar la distancia. La ejecución en esta última parte de la pista les permite ganar ventaja sobre Neos, que presenta dificultades para completar la tarea. Mientras Neos se retrasa en el manejo de las esferas dentro del tanque, Gamma mantiene el ritmo y logra finalizar el recorrido antes que sus rivales, asegurando así el triunfo en el Box Amarillo.

Durante el desarrollo de la prueba se presentan algunas situaciones físicas que llaman la atención. Zambrano manifiesta molestias en plena pista, ya que al estar atado por la cadena es halado desde ambos lados, lo que le genera incomodidad y dolor mientras intenta avanzar en el terreno de juego. Esta situación afecta momentáneamente el ritmo del equipo, aunque la competencia continúa sin interrupciones.





Por otro lado, Isa genera preocupación entre sus compañeros debido a su estado de salud. La participante enfrenta la prueba luego de haberse lesionado recientemente el coxis, lo que hace que su desempeño sea seguido con especial atención.

Gamma se consagra como el equipo ganador del Desafío de Sentencia y Servicios. Como resultado de este triunfo, Miryam se queda con la Moneda Dorada, un beneficio estratégico que le otorga la posibilidad de competir posteriormente en la máquina de dinero. Con este resultado, Gamma suma una victoria importante dentro del ciclo, mientras Neos deberá replantear su estrategia para las siguientes pruebas del 'Desafío'.

