Quién ganó el Desafío de Sentencia y Hambre: un descuido retrasó a dos equipos

En este capítulo 39 del Desafío Siglo XXI, los participantes se alistan para enfrentarse de nuevo a la prueba de Sentencia y Hambre. En la llamada que hace Andrea Serna, la presentadora del programa de los colombianos, confirma que en esta ocasión irán dos hombres y dos mujeres a la pista.

Por lo cual, minutos después, los equipos deciden que van a ir los siguientes concursantes de su escuadrón:

Alpha: Tina y Deisy, Leo, Eleazar

Gamma: Mencho, Rosa, Zambrano, Rata

Omega: Miryan, Katiuska, Juan, Potro



Cuando llegan a la prueba analizan cómo van a realizar cada uno de los obstáculos y así competir en el Box Amarillo. Precisamente, uno de los obstáculos es arrastrar debajo de la malla una caja de tres pisos por cada equipo.

Asimismo, se enfrentan a una estación en la que deben tener mucha precisión para lograr avanzar lo más rápido posible. Por otra parte, vuelven a tener que ver un bloqueo de piedras, por lo cual, cada escuadrón piensa en la mejor estrategia para ser más hábiles y llegar a la meta lo antes posibles.

Quién gana el Desafío de Sentencia y Hambre

Ahora bien, tras pasar el circuito completo, Alpha logra quedarse con el primer puesto y celebran todos al finalizar. De segundas llega Omega, quienes deben esperar lo que van a recibir por parte de equipo liderado por Leo, quienes tienes la potestad del alimento que les darán para este primer día del ciclo 8.

Es de destacar que, Alpha actualmente tuvo una baja en su equipo tras perder a Lucho en el Box Negro cuando se enfrentó a Rata, Leo, Potro y Camilo. Aunque siempre la dio toda en la pista, el último obstáculo fue complejo para y por ello, quedó por fuera de la competencia.

Esta fue una despedida bastante dolorosa para el capitán de Alpha, dado que, eran muy unidos y no esperaba que esa final estuviera tan reñida, en la que uno de ellos dos iba a salir del Desafío Siglo XXI. Leo le expresó que no podía mirarlo a los ojos, porque era muy importante para él, además, por todas las experiencias que vivieron juntos mientras estuvo en competencia.

Tras ganar esta prueba de Sentencia y hambre, quedaron muy felices de haberlo logrado pese a la situación tan difícil que enfrentaron en recientemente. Esto les dio más fuerza para salir adelante y seguir demostrando que son capaces de todo, aunque una ficha tan importante se haya ido.

