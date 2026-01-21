Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 21 de enero y qué le pasó a Rosa en pleno Box Rojo

Durante la emisión del capítulo 119 del Desafío del Siglo XXI, correspondiente al martes 21 de enero, se desarrolla una nueva jornada de competencia en el Box Rojo, esta vez para la prueba de Sentencia y Bienestar. Andrea Serna convoca a los equipos para afrontar la tercera prueba del ciclo en este espacio, el cual se distingue por dinámicas de contacto físico entre los participantes.

Mira también: Valentina llora a escondidas en el baño del 'Desafío' por comentario hiriente de Leo



Para esta competencia, cada equipo presenta tres duplas. Por el equipo Gamma llegan Zambrano, Miryam, Rosa, Gero, Gio y Valkyria, mientras que Neos participa con Potro, Deisy, Rata, Valentina, Leo e Isa.

Quién ganó el Desafío de Sentencia y Servicios este 21 de enero

Tras el desarrollo del encuentro deportivo, el equipo Neos se queda con la victoria en la prueba de Sentencia y Bienestar. Con este resultado, el equipo verde obtiene la posibilidad de recibir un equipo de bienestar en Playa Baja, lo que representa una mejora en las condiciones de su estadía. Además, Neos asegura el derecho de asignar los próximos Chalecos de Sentencia.

Mira también: ¿Isa sale del 'Desafío 2025' por lesión o se queda? Andrea Serna da importante noticia





Los participantes que reciban estos chalecos deberán defender su permanencia en la competencia durante el Desafío de Muerte, el cual se lleva a cabo en el Box Negro. Esta instancia se convierte en un punto clave del juego, ya que define quiénes continúan y quiénes quedan en riesgo de eliminación en esta etapa decisiva para el juego.

Publicidad

Mira también: Potro, del Desafío, cuenta que su novia quedó embarazada en la primera cita

Por su parte, el equipo Gamma no logra quedarse con la prueba, pero uno de sus integrantes obtiene un beneficio individual. Miryam recibe nuevamente la Moneda Dorada, lo que le otorga la posibilidad de competir en la Máquina de Dinero. Esta dinámica le permite aspirar a un premio millonario, independiente del resultado colectivo de su equipo en la prueba principal.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.