Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 21 de enero: Sentencia y Bienestar en el Box Rojo - CaracolTV

Tres hombres y tres mujeres de Gamma y Neos llegan al Box Rojo para el Desafío de Sentencia y Bienestar, con el que se define el ganador de la Moneda Dorada y quiénes pondrán los próximos Chalecos de Sentencia.

Banner producción Desafío XXI DK

Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 21 de enero y qué le pasó a Rosa en pleno Box Rojo

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de ene, 2026
