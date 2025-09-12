Quien ganó el Desafío de Sentencia y Servicios HOY: Gamma no podía permitirse perder

En el capítulo 51 del Desafío Siglo XXI se vivió la prueba de Sentencia y Servicios en el Box Amarillo. Los equipos estuvieron representados por: Alpha con Leo, Deisy, Eleazar y Tina; Omega con Juan, Camilo, Katuska y Miryan; y Gamma con Zambrano, Potro, Grecia y Rosa.

Mira también: Cuánta plata se llevó Lucho del Desafío: CIFRA TOTAL y en qué la piensa gastar



Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Amarillo

Los cuatro integrantes de cada equipo cargaron un baúl con el que atravesaron cuatro obstáculos de madera, alternando entre pasarlo por abajo y por arriba, hasta llegar a una estructura de troncos verticales que debieron escalar con el cofre. Después bajaron hacia un tramo de lodo, donde el objetivo era superar varios obstáculos sin soltar el baúl, para finalmente lanzarse por la rampa gigante.

En la segunda parte de la pista, los equipos cruzaron juntos una malla metálica con arrastre bajo sobre piedras. Tras superar otro obstáculo, llegaron a una plataforma en la que abrieron el baúl para sacar 12 cubos pequeños con los que armaron una torre. Esta fue transportada en palanquín por un camino de piedras, cuidando que no se derrumbara. Con la torre en pie, subieron nuevamente al palanquín, activaron un mecanismo que liberó cuatro balones y corrieron de regreso al inicio del Box. Allí, cada integrante lanzó un balón sobre una plataforma, buscando que quedaran encajados en una canal.

Ganador del Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Amarillo

La competencia estuvo muy pareja entre Omega y Gamma, pero finalmente los rosados lograron acomodar los cuatro balones primero y se quedaron con la victoria. Fue una final de infarto que mantuvo la tensión hasta el último lanzamiento.

Publicidad

Al cierre, se decidió darle el arriendo a Gamma para evitar que tuvieran que ir a Playa Baja.

Mira también: Lucho reaccionó a la relación de Valentina con una mujer antes del Desafío

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.