En vivo
La Venganza de Analía
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quien ganó el Desafío de Sentencia y Servicios HOY: Gamma no podía permitirse perder

Quien ganó el Desafío de Sentencia y Servicios HOY: Gamma no podía permitirse perder

El Box Amarillo fue la pista en la que los tres equipos compitieron por los Servicios. Una escuadra discutió fuertemente en plena prueba y se alteraron los ánimos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad