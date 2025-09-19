Quién ganó el Desafío de Sentencia y Hambre: Katiuska salió llorando de la prueba

En este capítulo 56 del Desafío Siglo XXI, Andrea Serna pidió dos hombres y dos mujeres de cada equipo para competir en la prueba de Sentencia y Hambre. Los escuadrones quedaron de la siguiente manera:

Mira también: María C estaba lesionada en el Desafío, pero no se había dado cuenta: “uno se acostumbra al dolor”



Alpha: Valentina, Manuela, Leo, Eleazar

Gamma: Grecia, Yudisa, Zambrano, Cris

Omega: Miryan, Katiuska, Juan, Rata

Según indicó la presentadora del programa, los participantes victoriosos de esta pista tenían la opción de escoger cola de res o mecato para el equipo que quedara de segundo. Por lo cual, desde el comienzo analizaron muy bien sus fichas para brillar en La Ciudad de las Cajas.



Quién ganó el Desafío de Sentencia y Hambre

Solo hubo un ganador y este fue Gamma, quien al comienzo no marcó puntos, pero con el pasar del tiempo demostraron de lo que estaban hechos. Ese último momento, cuando descubrieron que ellos ganaron, no podían creer que lo habían logrado y se emocionaron hasta los que no fueron a competir.

Publicidad

Por otra parte, debían definir el segundo lugar y en este caso se lo quedó Omega. Lo que llamó la atención durante la prueba, fue que Katiuska lloró porque Zambrano le enviaba los balones muy fuertes; asimismo lo hizo Eleazar contra ella, debido a esto, la participante no dudó en demostrar que estaba muy dolida, pero nunca se rindió dando lo mejor de ella cada segundo.

Mira también: Exparticipantes del Desafío que fueron pareja: una salió del clóset y otros tuvieron hijos



Cómo era el Desafío Sentencia y Hambre

Un jugador del equipo partió superando obstáculos, un tubo gigante y luego escalar una malla, para así tomar 15 fichas con las que armaron una torre sobre una plataforma. Al hacerlo, del otro lado estará un desafiante del equipo rival, intentará derribarla lanzando balones. Para ganar solo tocaba tener cinco puntos y darle la victoria a su escuadrón.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.