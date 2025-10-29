En vivo
Desafío Siglo XXI  / Omega dejó tirado a Gamma en el Desafío de Sentencia y Hambre: tuvo abismal ventaja

Omega dejó tirado a Gamma en el Desafío de Sentencia y Hambre: tuvo abismal ventaja

Esta noche, Gamma fue con cuatro participantes a competir en el Box Blanco, mientras que Omega sí pudo escoger el equipo con el que la dieron toda en la pista, ¿quién ganó? Descúbrelo.

