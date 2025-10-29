Omega dejó tirado a Gamma en el Desafío de Sentencia y Hambre: tuvo abismal ventaja

El ciclo 16 del Desafío Siglo XXI llega con más intensidad que nunca, y los participantes están decididos a evitar el temido chaleco. Cada equipo se mantiene enfocado, fortaleciendo su estrategia y su unión para lograr una etapa impecable.

En esta jornada se desarrolla la prueba de Sentencia y Hambre, que tiene lugar en el Box Blanco. Durante la presentación, Andrea Serna solicitó la participación de dos hombres y dos mujeres por grupo. En el caso de Gamma, fueron sus cuatro integrantes, Gio, Yudisa, Potro y Mencho.

En Omega, la elección de los competidores generó un breve debate, pero finalmente los seleccionados fueron Katiuska, Zambrano, Rosa y Rata. Con buena actitud y determinación, buscaron asegurar su lugar y avanzar hacia la fase donde solo permanecerán los ocho mejores del reality.



Quién ganó la prueba

Omega ganó el Desafío de Sentencia y Hambre con una gran ventaja. Como Mencho se quedó en un obstáculo, los demás participantes siguieron con el circuito hasta obtener la victoria.

Por su parte, Yudisa le decía a Zambrano que se cayera para que ella pudiera hacer la pista, pero él siempre se mantuvo firme. Al final, casi se resbala, hasta Andrea Serna se asustó, pero logró poner bien sus pies y festejar con su equipo que podrán tener comida durante todo el ciclo 16.

Cómo era la prueba del Desafío

La prueba se realizó por relevos. Cada desafiante primero cruzó por unos cajones colgantes y luego avanzó sobre troncos, utilizando un chaco para mantener el equilibrio. Después, atravesó un obstáculo suspendido antes de llegar a la plataforma, donde tomó una esfera y con ella ascendió por unas mallas circulares hasta el segundo nivel.

Desde lo alto, el objetivo fue hacer rodar la esfera por una canal metálica para que cayera en una canasta ubicada en el primer piso. Omega fue el primero en completar el recorrido y, por tanto, se quedó con la victoria.

